Graciele Lacerda mostra quarto que vai dividir com Zezé Di Camargo no seu triplex em São Paulo: - Que luxo

10/11/2021 | 12:10



Graciele Lacerda, 41 anos de idade, mostrou para os seus seguidores do Instagram na última terça-feira, dia 9, as finalizações da obra do triplex que vai dividir com Zezé Di Camargo, em São Paulo - o apartamento está em reforma há quase dois anos.

- O quarto está a coisa mais linda. Ainda estão faltando alguns detalhes, como os tapetes e um puff. Sonho, né?, começou a falar Graciele.

E, ao longo do tour, ela também passou pelo closet de Zezé e pelo banheiro, anexos ao cômodo, com decoração nas mesmas cores.

- Olha isso, que luxo, que lindo! Eu não sou muito de banheira, o mô que gosta. Também só cabe ele. Era um outro espelho, mas a gente achou que tava muito carregado. A gente mandou fazer esse, que acende, que ficou muito melhor, explicou.