5 curiosidades sobre relacionamento sugar que você talvez não saiba

Os compromissos entre homens mais velhos e bem-sucedidos com garotas jovens e em ascensão vêm se popularizando cada vez mais no Brasil. O problema é que ainda causam desconfiança e polêmicas. Mas o site Universo Sugar separou uma série de curiosidades sobre relacionamento sugar, que visam desmistificar esse tipo de relação. Confira!

1. Relacionamentos sugar nasceram nos Estados Unidos

Uma das principais curiosidades sobre relacionamento sugar é sua origem. Há mais de uma década, os norte-americanos criaram o que chamam de Sugar Dating, que designa as relações que sejam benéficas para ambas as partes e o dinheiro não é tabu.

O termo, porém, remonta ao começo do século 20, mais precisamente a 1908. À época, Adolph Spreckles, de 51 anos, herdeiro de uma fábrica de açúcar, se casou com a jovem Alma de Bretteville, que tinha 27 anos e o chamava de “Sugar Daddy”. Desde então, a alcunha passou a ser usada para classificar tal relacionamento.

2. Relacionamentos sugar não tem nada a ver com prostituição

Apesar da prostituição ser uma profissão regulamentada no Brasil, não é assim que funcionam os relacionamentos sugar. O sexo, por exemplo, é obrigatório no primeiro caso e um detalhe no segundo contexto. Isso porque os Daddies buscam companhia, alguém para conversar, sair, viajar e curtir bons momentos. Enquanto as Babies sabem que merecem ser recompensadas a altura, recebendo mimos, presentes e tendo seus sonhos patrocinados.

3. Sugar Daddies investem nas Babies

As mesadas e presentes são reais. Há Babies que vivem tranquilamente a vida de luxo e conforto com as mesadas provenientes dos seus relacionamentos. Porém, há muitas que conquistam seus próprios negócios, investem nas suas carreiras e contam com benefícios a longo prazo, inclusive no que diz respeito a network, consultoria de carreira e suporte para a realização de seus sonhos e projetos de vida.

4. Nem todo Sugar Daddy é velho

Existe a impressão de os Sugar Daddies são muito mais velhos que as Babies. Mas, isso está longe de ser uma regra. Aliás, há homens jovens e bem resolvidos que buscam um relacionamento sugar. Prova disso é que 39% dos cadastrados no Universo Sugar possuem entre 25 e 30 anos.

5. Existem relacionamentos sugar na comunidade LGBTQIA+

A última entre as curiosidades sobre relacionamento sugar é que o compromisso abrange todas as orientações sexuais, sendo comum entre a comunidade LGBTQIA+. O Universo Sugar ressalta que tem o compromisso de oferecer uma plataforma segura para todas as pessoas. Tanto é que conta com recursos, como filtro de palavras ofensivas e a ferramenta de denúncias de perfis abusivos, preservando o conforto e bem-estar dos usuários.