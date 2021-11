Travis Scott vai pagar funeral de vítimas mortas durante show nos EUA

10/11/2021 | 12:01



Depois de uma tragédia que matou oito pessoas em seu show na última sexta-feira, 5, nos Estados Unidos, o rapper Travis Scott se ofereceu para pagar as despesas com o funeral das vítimas. A informação, divulgada pelo site de notícias TMZ nesta terça-feira também indica que o músico está firmando uma parceria com uma rede de psicólogos, conselheiros e psiquiatras para oferecer apoio para quem ficou traumatizado, além de familiares das vítimas.

No entanto, ainda não se sabe qual a adesão dos familiares e diretamente envolvidos com as propostas do rapper Travis Scott.

Tragédia

Na sexta-feira, o rapper comandou um show em Houston, no Texas, com hiperlotação e sem a organização necessária para garantir a segurança da multidão.

Oito pessoas morreram pisoteadas quando a plateia correu para a frente do palco. Um menino de apenas 9 anos ficou ferido e entrou em coma induzido.

Segundo informações preliminares, ele estava nos ombros do pai, que desmaiou quando o público começou a pressionar e a empurrar para chegar perto do palco.