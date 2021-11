Bolsonaro se reúne hoje com Valdemar Costa Neto para acertar filiação ao PL

10/11/2021 | 11:27



O presidente Jair Bolsonaro reúne-se nesta quarta-feira (10) com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para acertar sua filiação ao partido. A informação foi dada pelo próprio chefe do Executivo durante entrevista à Rádio Cultura FM, do Espírito Santo. "É a última conversa com ele. Acho que nós devemos bater o martelo hoje", declarou Bolsonaro. "É 99,9%, depende da última conversa hoje".

O presidente disse que ele e Costa Neto, condenado e preso no escândalo do mensalão, estão acertando "um pequeno detalhe" sobre a situação da legenda em São Paulo. "Se eu vier a disputar a reeleição, quero ter um candidato ao Governo do Estado de São Paulo, um candidato ao Senado e uma boa bancada de indicados. E está faltando acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar", afirmou Bolsonaro. "Vou levar mais solução que problemas", garantiu, sobre sua filiação.

Bolsonaro ainda chamou de "especulação" acordo que teria sido feito por ele de que caberá ao Progressistas, partido do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), a indicação do vice na chapa para disputar a reeleição.