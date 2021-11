Bruno, da dupla com Marrone, revela motivo de término entre Marília Mendonça e Murilo Huff

10/11/2021 | 11:11



Murilo Huff utilizou a sua conta no Instagram na última terça-feira, dia 9, neste momento de luto pela morte da mãe de seu filho, Marília Mendonça, para denunciar uma pessoa que estava se passando por ele, em um aplicativo de mensagens instantâneas, para aplicar golpes em seus contatos telefônicos.

Atenção amigos, estão se passando por mim através desde número abaixo. Não sou eu, escreveu o cantor na legenda do post.

E Bruno, da dupla com Marrone, segundo informações da colunista Fabia Oliveira, surpreendeu aos fãs quando parou o show no último domingo, dia 7, para comentar sobre o término de Marília com Murilo: divergências entre o cantor e a sogra. Além disso, Bruno também contou sobre a emoção de estar com a sertaneja as vésperas do acidente aéreo que tirou a vida dela.

- Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui por Deus.

- Ela [Marília] ama tanto a mãe dela. Amava tanto? Ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte, que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou: não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela, disse Bruno.

Matheuzinho, por sua vez, apontado como o último affair da Rainha da Sofrência pediu, através do seu perfil no Twitter, para que os internautas parassem de atacá-lo e de compararem a sua dor com a de outras pessoas.

Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando a minha dor com a de outras pessoas... todos estão sofrendo muito! Não falem o que vocês não sabem, por favor. Isso pode magoar muita gente! Eu sigo em silêncio... só respeitem!.

Não vou falar com ninguém, não vou dar entrevista à ninguém e sigo aqui com meu luto e minha dor. Por favor respeitem isso! Que Deus conforte o coração de todos vocês, finalizou.