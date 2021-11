Promoção da Disney+: primeiro mês sai por R$ 1,90 para novos assinantes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/11/2021 | 11:48



Para comemorar os dois primeiros anos de serviço desde seu lançamento global e o primeiro ano de sua chegada à América Latina, está no ar uma promoção da Disney+. Até domingo (14), novos usuários poderão obter um mês de streaming por apenas R$ 1,90. Após o período, a assinatura pula para R$ 27,90 ao mês.

A promoção da Disney+ faz parte do evento Disney+ Day. Na sexta-feira (12), os usuários serão contemplados com anúncios e conteúdos inéditos. Entre os lançamentos, é possível destacar “Shang-Chi e A Lenda Dos Dez Anéis”, “Jungle Cruise”, “Esqueceram De Mim No Lar, Doce Lar”, “Olaf Apresenta”, “Oi Alberto”, “Encantada”, “Lendas da Marvel Studios: Gavião Arqueiro” e “Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett”.