Candidata do Ceará vence Miss Brasil e irá disputar etapa mundial em Israel

10/11/2021 | 10:40



A modelo e estudante de psicologia Teresa Santos, do Ceará, venceu o Miss Universo Brasil 2021. A final foi gravada no último fim de semana a bordo de um cruzeiro, mas o resultado só foi divulgado na noite desta terça-feira, 9. Com o triunfo, a cearense ganhou uma bolsa de estudos e um prêmio de R$ 50 mil, além de virar a representante do Brasil no Miss Universo, a ser realizado em dezembro, em Israel.

Confinada por dez dias, a miss de 23 anos disputava a coroa ao lado das candidatas Gaby Lacerda, 19, que ficou em segundo lugar, e Carol Valença, 27, encerrando o top três. As modelos representavam, respectivamente, Piauí e Sergipe.

O concurso foi transmitido pela plataforma de streaming Soul TV e pelos canais UMiss, Canal do Cliente, Like e Claro TV. Teresa disputou o título após seguir na etapa online, que contou com votação direta do público. Em seguida, venceu a etapa estadual, definida por um júri especialista.

Esta não foi a primeira vez que a estudante de psicologia participou do Miss Universo Brasil. Em 2018, ela pegou a tiara de bronze. Naquele ano, a vencedora foi a amazonense Mayra Dias. Com o título, Teresa devolve a coroa ao Ceará após sete anos sem ganhadoras. A última cearense a representar o País foi Melissa Gurgel, em 2014.