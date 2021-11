China: Fantasia diz que alguns bancos querem receber empréstimos antes do prazo

10/11/2021 | 10:21



A incorporadora chinesa Fantasia Holdings afirmou que alguns bancos têm pedido que ela pague empréstimos de maneira antecipada. No mês passado, um surpreendente default do grupo reforçou temores no mercado sobre o setor no país.

A ação da empresa voltou a ser negociada após ter sido paralisada desde o fim de setembro. Nesta quarta-feira ela recuou 37% em Hong Kong, para o equivalente a US$ 0,05. Segundo o FactSet, isso representava o nível mais baixo para o papel em seus 12 anos de negociação.

"A companhia tem recebido notificações de certos bancos requerendo o pagamento de empréstimos que não são devidos neste momento", afirmou a Fantasia no fim da terça-feira, acrescentando que dialoga com esses bancos para fechar acordos.

A empresa acrescentou que trabalha com assessores da Houlihan Lokey e da Sidley Austin sobre seus problemas de liquidez e que continuará a adotar medidas para resolvê-los. A Fantasia enfrenta ainda uma forte queda em suas vendas. Fonte: Dow Jones Newswires.