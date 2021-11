Locaweb lança programa de estágio; veja como se inscrever

Da Redação

Do 33Giga



10/11/2021 | 09:18



Ingressar no mercado de trabalho muitas vezes é um desafio, principalmente para quem está iniciando na carreira. Pensando em contribuir nesse momento difícil para os estudantes, durante o mês de novembro, será lançado o programa de estágio Locaweb, voltado para universitários que estejam cursando o 5º semestre a partir de janeiro de 2022.

Contemplando diversas áreas, as vagas são destinadas a qualquer curso de graduação no formato bacharel e para quem tem disponibilidade para uma jornada de 30h semanais. Além da própria Locaweb, haverá oportunidades para as unidades de negócio: Bling, Etus, Octadesk, Ideris e Credisfera.

As vagas são para modelos presenciais, híbridos e 100% remotos. Não é preciso necessariamente residir em São Paulo para participar do processo seletivo, que será 100% online. Além disso, o programa de estágio Locaweb oferece contrato de 12 meses, sendo possível estender para mais um ano, e conta com alguns benefícios.

Programa de estágio Locaweb: benefícios

Plano de saúde e odontológico;

Vale-Transporte ou Estacionamento gratuito;

Serviço gratuito de vans do terminal João Dias para a Locaweb;

Vale Refeição:

Seguro de Vida;

Máquinas de café à vontade;

Gympass;

Programa de Qualidade de Vida e bem-estar;

Oferta de cortesias dos produtos Locaweb.

O pacote de benefícios será detalhado durante as etapas seletivas. As inscrições acontecem até 30 de novembro de 2021, e podem ser feitas em https://jobs.kenoby.com/EstagioLocaweb.