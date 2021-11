Redação

10/11/2021



Ser eleito o melhor resort das Maldivas já não é uma tarefa fácil, uma vez que não faltam cinco estrelas dos sonhos por lá. Conquistar esse título pela quarta vez em cinco anos, então, é algo louvável. O dono do feito é o Naladhu Private Island, destaque do arquipélago situado no Oceano Índico no prêmio Condé Nast Traveler Readers ‘Choice Awards 2021.

De quebra, o hotel foi consagrado como o quarto melhor do mundo na lista que traz o brasileiro UXUA, em Trancoso, no primeiro lugar – confira aqui o ranking completo.

Como é o melhor resort das Maldivas

Divulgação O melhor resort das Maldivas

O melhor resort das Maldivas fica em uma ilha particular no atol de Malé Sul, a apenas 30 minutos de lancha do Aeroporto Internacional de Malé, onde chegam os voos internacionais (veja como chegar lá e tudo que você precisa saber para ir a Maldivas).

Ao contar com apenas 20 villas, o Naladhu Private Island oferece isolamento para hóspedes exigentes que buscam o máximo de privacidade. Com visual que remete ao Sudeste Asiático, o hotel de luxo abriga móveis elegantes e uma paleta de cores clara, criando um estilo colonial moderno.

As duas categorias de villas do resort, cada uma com 300 m² de área habitável, estão rodeadas por vegetação tropical. A Casa de Praia com Piscina tem acesso direto à areia branca da praia e à lagoa que a banha, enquanto a Casa Vista Mar com Piscina Privativa e Cabana Privativa conta com um amplo terraço com vista panorâmica para o mar.

Nesta última, os hóspedes podem relaxar em espreguiçadeiras e desfrutar de bebidas, lanches ou almoços servidos por seu mordomo, o Kuwaanu. Cada villa tem o nome de uma flor ou planta indígena das Maldivas que pode ser encontrada nos arredores.

Mordomo 24 horas por dia

O Kuwaanu, derivado da palavra para contador de histórias em Dhivehi, a língua das Maldivas, fica à disposição 24 horas por dia, tanto como guia quanto para prestar serviços que vão desde pedir café pela manhã até organizar um piquenique privado na ilha.

No resort, é possível curtir experiências como mergulhar com snorkel na companhia de um biólogo marinho residente para ver as mais de 2.000 espécies de peixes tropicais e mamíferos marinhos. Quem procura o que fazer nas Maldivas, por sinal, encontra diversas opções na região, como pesca esportiva, passeios de lancha e voos de helicóptero.

O Naladhu Private Island também conta com um spa, que abriga uma sala de tratamento dupla e área de banho e vestiário, bem como naturopata e terapeuta nutricional residente. Os hóspedes têm a oportunidade de fazer uma avaliação para melhorar a nutrição a fim de combater o estresse e problemas de sono, além de buscar ajuda em relação a imunidade, digestão, controle de peso, hormônios, equilíbrio de açúcar na pele e sangue.

Jante onde quiser

Um dos conceitos curiosos do melhor resort das Maldivas é permitir que o hóspede jante onde quiser. Pode ser um almoço no living room com vista para a lagoa, um café da manhã flutuante com champanhe na piscina particular ou lanches à meia-noite na praia sob a lua.

Liderada pelo chef peruano Patricio Basombrio Cedano, a equipe culinária serve especialidades que vão da cozinha árabe à italiana ou da francesa à japonesa.

Quanto custa

