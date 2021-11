Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/11/2021 | 08:46



O Grande ABC acumulou ontem mais cinco mortes em decorrência da Covid. Foram três perdas em Santo André, uma em São Bernardo e uma em São Caetano. Em relação aos casos positivos, foram 163 diagnósticos confirmados, sendo 89 em Mauá, 38 em São Bernardo, 28 em Santo André e oito em São Caetano. Até o fechamento desta edição a Prefeitura deDiadema não havia divulgado boletim epidemiológico.



Com os números de ontem, o Grande ABC acumula 10.413 mortes e 265.409 casos da Covid desde o início da pandemia. Entre os moradores da região que se infectaram, 249.890 já estão recuperados.



O Estado registrou ontem menos de 3.000 pessoas internadas pela Covid: são 2.935 pacientes, somando 1.347 em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.588 em enfermaria. Os números são os menores desde abril de 2020, no início da pandemia.



As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 24,2% no Estado e 30,9% na Grande São Paulo.



No decorrer da crise sanitária houve 4.414.187 casos no Estado de São Paulo, dos quais 4.244.375 já estão recuperados, incluindo 456.458 que foraminternados e receberam alta hospitalar. Houve também 152.529 óbitos – dois nas últimas 24 horas.



No Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram registradas mais 183 mortes e 10.948 casos de Covid entre segunda-feira e ontem. Com isso, desde o início da pandemia são 609.756 óbitos e 21.897.025 pacientes infectados, sendo que, destes, 21.100.888 estão recuperados.