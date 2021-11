Matheus Moreira

Especial para o Diário



10/11/2021 | 08:29



A Prefeitura de Santo André finalizou as intervenções para a criação de nova área de embarque e desembarque na Rua Itambé, ao lado da Estação Prefeito Celso Daniel – Santo André da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).Com o novo bolsão, que possui 15 vagas exclusivas para esta finalidade, a administração espera resolver problema histórico de mobilidade na região central, que tinha sérias dificuldades de fluidez, essencialmente nos horários de pico da manhã e da tarde.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve na manhã de ontem na Rua Itambé para conferir a evolução do tráfego no local e em todo o entorno. “Esta obra é de grande importância para a região central. Conversamos com a CPTM e, em conjunto, fizemos esta nova baia, que garante a dinâmica de circulação, não só dos veículos, mas também dos pedestres. Insistimos para tirar essa intervenção do papel e agora temos uma área de embarque e desembarque que atende à população com eficiência”,destacou. “Cerca de 50 mil pessoas passam por aquitodos os dias, esse novo acesso muda a dinâmica do trânsito e faz o embarque ou desembarque aconteceremde forma mais ágil”, acrescentouo chefe do Executivo.

O espaço recebeua implantação e modernização de iluminação pública na faixa da linha férrea com a Avenida Queirós dos Santos, reconstrução do passeio com implantação de novo revestimento e faixas acessíveis, ampliação da captação de águas pluviais, mudança de locais dos sanitários e vestiários, assim como os gradis de divisa, além da implantação de novo paisagismo. A Rua Itambé recebeutambém recapeamento asfáltico, que faz parte do programa Rua Nova, corrigindo imperfeições do pavimento e melhorando guias, sarjetas e a drenagem.

A região concentra alto fluxo de embarque e desembarque de passageiros que utilizam transporte individual por aplicativo, além da grande circulação de pedestres para acessar a estação de trem e também para os que fazem a integração com o sistema de transporte público. O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), vinculado à Secretaria de Mobilidade Urbana, projeta um ganho de 50% na fluidez do tráfego nos horários de pico e de 90% nos horários fora deste período.

Os principais beneficiados com a nova baia de desembaque são os usuários de transporte por aplicativo ou táxis, já que agora possuem área especial para esperar o veículo e para desembarcar com segurança. Esse é o caso de Grazi Azevedo, 26 anos, que acredita que a obra irá melhorar o fluxo de carros na área. “Fica 100% mais eficiente, agora é melhor para esperar o carro, não precisa mais ter tanta pressa. E também não fica aquele trânsito absurdo”, elogiou