Pagamento do Auxílio Brasil começa sem benefício complementar, diz João Roma

10/11/2021 | 07:46



O ministro da Cidadania, João Roma, informou no final da noite desta terça-feira, 9, que o programa social Auxílio Brasil começará a ser pago no dia 17 sem o acréscimo do benefício complementar. A Câmara aprovou no final da noite, em segundo turno, a PEC dos Precatórios, matéria considerada essencial pelo governo para abrir espaço orçamentário para bancar o programa social. O texto, no entanto, ainda precisa ser apreciado pelo Senado. Em entrevista à GloboNews, Roma confirmou que os pagamentos que começam na próxima semana terão um reajuste de 17%, para R$ 222, em média, e podem chegar a R$ 400 caso a PEC seja aprovada.