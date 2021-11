TCL 10 Pro está com mais de R$400 de desconto na promoção de 11.11 no Aliexpress

Da Redação

10/11/2021



10/11/2021 | 02:18



Quando você ouve falar em TCL, provavelmente pensa em televisores. Mas a marca tem investido cada vez mais forte em smartphones e lançado modelos robustos no mercado. Entre eles o TCL 10 Pro, aparelho com configurações poderosas que estrela uma das ações da fabricante no evento de descontos 11.11 no site Aliexpress.

Promoção 11.11 Com preço original de $226, antes mesmo do grande evento do 11.11 no Aliexpress, os consumidores já podem comprar o modelo por $214,99 com o código TCL111111. Mas, na quinta-feira (11), esse desconto fica ainda maior com o code 1111BRL85 (limitado a R$850 – R$85), que abaixa o valor do produto para $199. Saiba mais sobre a promoção em Real e compre o produto no link: https://s.zbanx.com/r/EKwszqHsuOFe

Conheça o TCL 10 Pro

O modelo TCL 10 Pro tem tela LED AMOLED de vidro curvo de 6,47 polegadas equipada com a tecnologia NXTVISION, aprimoramento visual que faz com que cores, contraste e claridade se tornem ainda mais brilhantes . O display também tem resolução FHD+ e configuração dedicada a entregar imagens vívidas.

Entrando em detalhes na questão do design, o TCL 10 Pro traz carcaça de vidro com textura fosca que se encaixa perfeitamente na mão. Com um visual elegante, polido e suave, trabalha para combinar beleza a uma pegada adequada para uso confortável e seguro. Fora a flexibilidade de ter leitor de impressão digital atrás e na frente – enquanto o botão físico na lateral permite abrir o Google Assistente com muito mais rapidez.

Na parte de trás, o modelo agrupa seu conjunto fotográfico quádruplo, em uma composição de 64MP + 16MP + 5MP + 2MP. A câmera traseira do smartphone conta, ainda, com excelente performance para fotos à noite, graças a sua visão noturna, que deixa as imagens mais brilhantes. O TCL 10 Pro também não deixa na mão os usuários que gostam de fazer selfies, já que tem câmera frontal com poderosos 24MP.

Para dar conta de todas as suas funções, o modelo é equipado com processador Snapdragon 675, 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno – além de 4500 mAh de bateria. Configurações mais do que suficientes para suportar a utilização de aplicativos e recursos do sistema com muita fluidez e conforto por mais tempo longe da tomada.

Outro ponto muito positivo do TCL 10 Pro em relação a outros modelos recém-lançados no mercado é o fato de ter o conector tradicional de fones de ouvido – diferentemente do Google Pixel 6 e dos smartphones mais novos da Apple. Dessa forma, os usuários que já têm seus acessórios preferidos vão poder usá-los também com o aparelho, sem precisar investir em um dispositivo sem fio, por exemplo.

Para fechar, o modelo entrega interface bastante intuitiva. A TCL UI oferece visual caprichado com navegação sem esforço, além de opções de configuração, organização de aplicativos e uma série de outros recursos para deixar a experiência mais personalizada e como nenhuma outra.