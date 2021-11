Dayane Mello, Sthefane Matos, Tiago Piquilo e Gui Araújo são os peões que formam a Roça da semana em A Fazenda 13!

10/11/2021 | 01:10



A Roça desta terça-feira, dia 9, contou com muitas estratégias dos peões.

Rolaram várias discussões e análises de quem provavelmente seria indicado, alguns como Dayane Mello e MC Gui disseram que queriam colocar na Roça pessoas que ainda não passaram por essa experiência, enquanto outros, como Sthe Matos e Mileide Mihaile, estavam só pensando no melhor jeito de sobreviver mais uma semana no jogo.

O dono do poder das Chamas desta semana era Rico Melquiades. A noite começou com a abertura dos poderes. Rico escolheu ficar com o Amarelo e entregou o Vermelho para Aline Mineiro.

Em seguida, foi hora de ler a Chama Amarela, que dizia: O dono deste poder está imune à votação da Roça e deve indicar um peão para ter imunidade da votação da sede.

Rico imunizou Mileide, justificando que era para os outros peões poderem mandar Sthe à berlinda.

Marina Ferrari, a Fazendeira da semana, decidiu indicar a Day, dizendo que as duas não têm mais contato e que acha as atitudes da peoa incoerentes em relação ao jogo.

Na votação da casa, a mais votada foi Sthe. A peoa disse que já esperava e que tinha até vestido um look para isso. Ela puxou o Tiago para ocupar o terceiro banquinho.

Feito isso, foi a hora de Aline abrir o poder da Chama Vermelha, que dizia: O dono deste poder pode ganhar cinco mil reais e manter o Resta Um, ou ganhar dez mil reais e indicar o quarto roceiro.

A peoa pensou muito e decidiu deixar o fluxo do jogo se manter, ficando com os cinco mil reais e deixando o Resta Um acontecer. Rico ficou indignado com a escolha da amiga, e iniciou uma discussão com ela. O peão disse que eles passaram a semana desejando indicar várias pessoas para a Roça e quando ela teve a chance, não fez.

Resta Um mantido e quem sobrou na brincadeira foi Gui Araújo. Depois, e o clima esquentou entre os peões, principalmente Rico e Aline, que seguiram em uma forte discussão, com gritaria e palpites de alguns peões que tomaram partido na briga.

Para finalizar, Gui vetou Tiago de participar da Prova do Fazendeiro, dizendo que ele já ganhou muitas provas e isso o preocupa.

Que noite tensa, hein?