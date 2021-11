Independência para inglês ver

Júnior Carvalho



10/11/2021 | 00:01



Desde que foi eleita vereadora em São Caetano, Thai Spinello (Novo) tem se apresentado como independente. Apesar da nítida posição governista na Câmara, votando favorável com o governo do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) até nas matérias mais capciosas, como a permissão para a gestão dar calote no vale-uniforme dos estudantes, Thai mantém intacto o discurso. Ontem, no dia em que o Diário revelou que empresa de sua prima foi contratada pelo governo sem licitação, a parlamentar foi às redes sociais repetir o cômodo posicionamento: “Não sou da base governista nem da oposição. Mantenho uma postura imparcial e independente, votando com coerência e convicção”, postou. Os fatos, porém, revelam que a postura é só para inglês ver.

BASTIDORES

Recusou

Ex-vereador de São Caetano e atual secretário da Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Olyntho Voltarelli (PSDB) recusou assumir temporariamente o mandato do parlamentar Marcos Fontes (PSDB), que se licenciou até o dia 15. O tucano é o primeiro suplente do partido. Com isso, tomou posse ontem para exercer brevemente o mandato o também ex-vereador Roberto do Proerd (PSDB), segundo suplente. O tucano estava nomeado para o cargo comissionado de assessor 2 na pasta de Assistência e Inclusão Social, com salário de R$ 8.045,19.

Resposta

O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), enviou nota a esta coluna para justificar a licitação de aluguel de veículos para a Secretaria de Serviços Urbanos, no valor de R$ 7,2 milhões ao ano. “O processo de substituição da frota municipal de veículos pelo uso de transportes por aplicativos foi implantado com sucesso. A licitação para a locação de veículos se faz necessária porque atenderá servidores que realizam fiscalizações ambientais em mata fechada, além de vistorias da Defesa Civil em regiões montanhosas em áreas de extremo risco, em lugares de difícil acesso, onde geralmente servidores encontram dificuldades para serem atendidos pelo serviço de transporte via aplicativo. Acrescenta-se que nenhum destes veículos locados será utilizado pelo prefeito, vice-prefeito e secretários, além de que, atenderá serviços operacionais que o aplicativo não pode fazer.”

Da casa

A Câmara de Diadema, presidida por Josa Queiroz (PT), promulgou a concessão da medalha legislativa Zumbi dos Palmares e Dandara a diversas pessoas, entre elas, dois aliados: Adi dos Santos, presidente do PT diademense, e o ex-vice-prefeito Joel Fonseca (PT), atual secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT). A honraria é destinada a figuras que contribuíram no combate ao racismo na cidade.

Futuro

O PL de Santo André tenta atrair a primeira-dama Ana Carolina Serra, presidente do Núcleo de Inovação Social, para abrigar sua potencial candidatura a deputada estadual no ano que vem. Porém, a sinalização de que o partido vai filiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode mudar essa rota. Em tempo: o prefeito Paulo Serra (PSDB) está na linha de frente da campanha do governador gaúcho Eduardo Leite nas prévias para ser o presidenciável tucano. O governador tem buscado se cacifar para ocupar a chamada terceira via, se apresentando justamente como alternativa ao atual presidente.

Adiado

A Câmara de Mauá adiou ontem a apreciação das contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT) referentes ao exercício de 2016. O balancete foi rejeitado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), mas o Legislativo, amplamente governista, tende a reverter o revés para não prejudicar o hoje prefeito Marcelo Oliveira (PT). O petista era presidente do Legislativo naquele ano e assumiu interinamente o governo com a saída temporária de Donisete, que se afastou do cargo para focar na campanha à reeleição.