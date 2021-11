Sorteio põe Ramalhão no ‘grupo da morte’

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/11/2021 | 00:01



A FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou ontem os grupos do Paulistão 2022. Por integrar o mesmo pote, o trio da região ficou em chaves separadas. O Água Santa estará no Grupo A, junto do Corinthians; o São Bernardo FC integrará o Grupo B, ao lado do atual campeão, São Paulo; e o Santo André está no Grupo D, o ‘da morte’, com Santos e Red Bull Bragantino (ambos da elite nacional). O torneio será de 26 de janeiro a 3 de abril. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada agrupamento. Os dois últimos no geral são rebaixados.

Na visão do presidente ramalhino, Sidney Riquetto, há preferência por uma chave mais forte, que vai deixar a equipe mais atenta durante a campanha. “Na teoria é um grupo difícil. Prefiro desafio do que moleza teórica. Melhor saber que vai para grupo difícil e encarar do que achar que está fácil e não classificar. É imprevisível. Não conhecemos a montagem do time da Ponte (Preta), por exemplo. E em 2021, terminamos na frente do Santos.”

Recém-promovido como campeão da Série A-2, o São Bernardo FC também destacou as dificuldades de sua chave. “Caímos em grupo forte, onde tem um clube gigante de Série A do Brasileiro (São Paulo), outro de Série B (Novorizontino) e mais a Ferroviária, que está se estruturando chegou ao último mata-mata da Série D, vamos trabalhar forte para sermos competitivos”, disse o diretor da Magnum, Lucas Andrino.

Por fim, o executivo de futebol do Netuno, Júlio Rondinelli, falou que todas as chaves são fortes. “Todos os grupos estão bem equilibrados, já que a FPF tem bons critérios para distribuir os clubes. O objetivo do Água Santa é atingir a pontuação mínima para a permanência na competição e, consequentemente, buscar a classificação à Série D em 2023.”

Após o sorteio, os presidentes de Tigre (Tony Moreno) e Netuno (Pauo Korek) hastearam as bandeiras dos clubes.