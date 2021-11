Chega de enchente

Do Diário do Grande ABC



Mais uma temporada de chuvas está se aproximando e, a depender da morosidade da Justiça, o Grande ABC poderá sofrer novamente com o impacto de tempestades, que já atingiram e causaram muita destruição a famílias da região. Isso porque ainda não saiu do papel a construção do Piscinão Jaboticabal, maior reservatório da América Latina, na divisa entre São Paulo, São Caetano e São Bernardo.



Em entrevista exclusiva a este Diário, o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, afirmou que o Estado está com tudo pronto para iniciar a construção, mas aguarda liberação judicial para a realização da perícia nos imóveis que terão de ser desapropriados. Enquanto isso, nada anda. Como a duração da obra é de 15 meses, se tivesse começado no início deste ano, poderia estar em pleno funcionamento no fim de 2022, período do ano em que mais chove na região.



Vale lembrar que a demora do governo federal em garantir recursos para a obra também atrapalhou o andamento. E só será possível que a construção saia do papel porque o governo do Estado assegurou recursos próprios, na ordem de R$ 238 milhões, sendo R$ 132 milhões para as obras físicas e R$ 106 milhões para as desapropriações.



Nesse sentido, fica a pergunta: onde estão os deputados federais Alex Manente (Cidadania) e Vicente Paulo da Silva (PT), que são os representantes do Grande ABC em Brasília? Por qual razão não batalharam para que esses recursos chegassem?



Talvez seja porque estão distantes da realidade da nossa região e não saibam que, há pouco mais de dois anos, famílias choraram pela morte de parentes que foram atingidos pelas enchentes. É preciso mais empenho de quem foi eleito para trabalhar pelos interesses das sete cidades.



São mais de 20 anos que a população do Grande ABC espera a construção da obra do piscinão, que, quando estiver pronta, vai ajudar muita gente a ter uma noite de paz mesmo durante o período das chuvas. Não dá mais para esperar.