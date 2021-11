Serei candidato mesmo se o Atila ficar no partido, assegura Neycar

Júnior Carvalho

do Diário do Grande ABC



10/11/2021 | 00:01



Ex-presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), afirmou ao Diário que não vai abrir mão da candidatura a deputado estadual no pleito do ano que vem.

O Diário mostrou na semana passada que os planos do parlamentar esbarram nos projetos do ex-prefeito e ex-aliado Atila Jacomussi, que se filiou neste ano no Solidariedade e que ainda não definiu se sairá a estadual ou federal na eleição de 2022. “Vou ser candidato a deputado estadual independentemente dos planos do Atila. Não tenho problemas com isso, tendo garantias (da cúpula do partido) de que terei legenda para ser candidato”, bancou.

Aliados durante o início do mandato passado, Atila e Neycar chegaram a se distanciar após o período de prisões e afastamento do então prefeito. Foi sob a presidência de Neycar que a Câmara aprovou o impeachment do então chefe do Paço. O parlamentar, então, se aliou à vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), que herdou a cadeira. O cenário voltou a mudar quando Atila derrubou a cassação na Justiça. A partir de então, Neycar levantou bandeira branca e, a despeito de ter se movimentado para sair candidato a prefeito, desistiu do projeto e disputou, com êxito, a reeleição no arco de alianças de Atila. Neycar tem dito que o apoio dado ao ex-prefeito já expirou e que atualmente não mantém nenhum compromisso político com Atila.

Já o ex-prefeito tem se movimentado para ampliar o eleitorado. A primeira ação foi se mudar de Mauá para Santo André. Antes de assumir o mandato de prefeito, Atila foi deputado estadual pelo PCdoB (2015 a 2016). À época, era superintendente da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), na gestão do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT).