Empresa da prima de vereadora pró-Tite Campanella já recebeu R$ 900 mil

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/11/2021 | 00:01



Empresa que pertence a prima da vereadora governista Thai Spinello (Novo), de São Caetano, já recebeu aproximadamente R$ 900 mil por prestações de serviços ao governo do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) só em 2021, segundo dados do Portal da Transparência. A SSD Comércio e Serviços, cuja dona é Aline Spinello Guzman, foi contratada sem licitação recentemente para montar árvore de Natal gigante na cidade.

O montante pago pelo governo Tite à firma de Aline se refere apenas ao atual exercício, portanto, já durante os mandatos do prefeito interino e da prima, que é vereadora debutante desde 1º de janeiro. A maioria dos serviços prestados pela empresa diz respeito à manutenção de portões e equipamentos. A equipe de reportagem do Diário esteve na segunda-feira no endereço formal da empresa e não encontrou nenhuma fachada ou grande estrutura, apenas um salão com diversos aparelhos de ar-condicionado, filtro para piscina e até um sofá.

O Diário revelou ontem que a gestão Tite contratou a empresa da prima de Thai Spinello, pelo valor de R$ 159 mil, para “montagem, decoração, manutenção, desmontagem e armazenamento de árvore de Natal gigante, de 12 metros”. A estrutura deverá ser erguida na Praça dos Imigrantes, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Benito Campoi, no Barcelona.

Além da relação familiar da dona da empresa que presta serviços ao governo interino com uma vereadora pró-Tite, a modalidade da contratação (carta-convite) evidencia ausência de concorrência. Nesse processo, o Paço recebeu outras três propostas: Cristal Bello Comercial Eireli (cobrou R$ 170 mil), sediada em São Bernardo; Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli (R$ 167 mil), de São Caetano; e a Selt Serviço de Estruturas e Locações Temporárias Eireli (R$ 170 mil), de Sorocaba.

Ao Diário, Aline Spinello argumentou que a empresa existe há quase uma década e negou qualquer influência da prima no Palácio da Cerâmica. “A minha prima virou vereadora por acaso. Tenho a empresa desde antes de ela se tornar parlamentar. Eu mesmo não votei nela”, argumentou a empresária. Thai foi na mesma linha, sustentando que não tem relação com os contratos firmados pelo governo que defende com a empresa da própria prima (leia mais abaixo).

HISTÓRICO

Vereadora em primeiro mandato, Thai também se esforçou durante o dia de ontem para negar o rótulo de governista, embora vote favorável aos projetos de autoria do governo interino. O mais recente apoio diz respeito à indigesta mudança na lei que abriu brecha para que Tite dê calote no pagamento do vale-uniforme dos estudantes da rede municipal a partir do ano que vem. Raramente, inclusive, a parlamentar sobe à tribuna para questionar as ações polêmicas tomadas pela gestão em exercício, como o aumento de 50% do valor da Zona Azul; reajuste de 10,25%, por decreto, do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2022 e o corte de vagas da EJA (Educação de Jovens e Adultos), por exemplo.

Questionado sobre os valores pagos à empresa de prima de vereadora, o governo Tite Campanella se limitou a afirmar que os contratos “foram estabelecidos por meio de licitações, com total transparência pública”.

Parlamentar nega influência em acordo

HEITOR AGRICIO

Especial para o Diário

Vereadora da base de governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), Thai Spinello (Novo) negou influência no contrato fechado entre a prima Aline Spinello e o governo que defende.

Ao Diário, a parlamentar também insistiu em negar o rótulo de governista. “Fiquei sabendo pelo jornal (sobre o contrato da SSD Comércio e Serviços com a gestão Tite). O núcleo familiar da minha prima já está nesse ramo há mais de 20 anos. Há duas décadas eu tinha 12 anos. A minha prima tem a empresa desde 2007. Nessa época eu nem sonhava com política na vida. Não sabia quem era vereador ou prefeito, porque estava preocupada em trabalhar para pagar boletos. Simples assim”, disse.

Visivelmente incomodada em ser incluída na base do governo Tite, Thai voltou a reivindicar o título de parlamentar “independente”, embora vote favorável às matérias enviadas pela gestão Tite. “Sou vereadora independente, falei isso no discurso de posse e mantenho minha atuação assim até hoje. Quem olha minhas votações vê que eu voto por projeto, independentemente de que lado venha. Tem voto meu (favorável) em projeto da base e de vereador da oposição”, justificou a parlamentar, única vereadora do Novo no Grande ABC. O partido, recém-criado, se apresenta como defensor do “fim dos privilégios e das mordomias com o dinheiro público”.

Thai citou ainda que tem “uma família gigantesca”. “Tenho familiares em São Caetano, onde minha família é tradicional, está no livro da cidade. Tem Spinello em Santo André, em São Bernardo, no Sul do País, tem Spinello na Itália. Tem Spinello em tudo quanto é canto. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Eu respondo pelo meu CPF e pelo da minha filha. O que eu tenho a ver com o trabalho de uma das minhas primas? Zero. Ela não vai parar de trabalhar porque eu me enfiei na política. Eu nem pedi votos para eles porque estavam apoiando outros candidatos.”