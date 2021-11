Parlamento europeu encerra hoje avaliação sobre Santo André

Dérek Bittencourt

Promover o esporte para todos, com inclusão social, conectado à saúde, educação e cultura. Este é principal intuito da Aces Europe, associação ligada ao Parlamento Europeu, que desde segunda-feira tem representantes em Santo André para avaliação da candidatura municipal a cidade sul-americana do esporte em 2022, tanto por sua história, tradição e atletas, como pela estrutura e planos para o futuro – por indicação do professor João Macário. Hoje, os andreenses farão a defesa da chancela (que terá resultado divulgado em até 15 dias) sob o lema “retomada do protagonismo andreense no esporte”. E ontem, o presidente da entidade europeia, o italiano Gian Francesco Lupattelli, participou de coletiva ao lado de Bruno Souza, secretário nacional de alto rendimento do governo federal – a dupla faz parte da comitiva que encerra hoje as visitas pelas instalações esportivas em Santo André. Também participaram do evento o secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcelo Chehade, e José Police Neto, superintendente de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Santo André.

“Nos interessa o esporte popular, para todos, e ter cada vez mais esportistas. Com isso, amanhã estará mais perto (de ter atletas) do alto rendimento”, disse Lupattelli. “Cada euro que gasta no esporte, são no mínimo 5 euros que ganha na saúde. Na quinta-feira (amanhã) voltamos a Bruxelas (Bélgica, onde fica a sede do Parlamento) e em 15 dias se saberá o resultado desta visita”, emendou. “Começamos essa história aqui (no Brasil) e esperamos que a cada ano possamos ter mais esportistas e mais campeões. Que o governo brasileiro aumente o financiamento e possa ajudar a ter mais e melhores instalações e condições aos atletas”, decretou o italiano.

“Visitamos hoje (ontem) a pista de skate (do Jardim Las Vegas), que é uma pista de inclusão e participação, está longe de ser de competição, mas isso não apaga (sua importância) porque, como o presidente (Lupatelli) disse, temos esporte para todos. A grande missão da Aces é essa: esporte para todos”, disse Bruno Souza.

Além de Santo André, a cidade de Indaial (Santa Catarina), também se candidatou. Porém, as duas podem ser laureadas. “Não é uma competição entre Santo André e Indaial. É uma votação da comissão. Se superar 75 pontos, ganha o título. Se ambas suprirem, ambas são nomeadas”, disse Lupattelli

Na Europa, o prêmio existe há 22 anos e já premiou capitais como Madri, Estocolmo, Copenhaguen e Stuttgart. Este ano, o título ficou com Lisboa. Em 2022, será Haya, na Holanda, e, em 2023, pela segunda vez a escocesa Glasgow.