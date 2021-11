Duílio defende Sylvinho, descarta Dentinho e reafirma interesse em Paulinho

09/11/2021 | 20:15



O Corinthians ainda não está garantido na próxima edição da Copa Libertadores, mas o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, já pensa em 2022. Depois de reforçar o elenco na metade desta temporada com Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian, o dirigente avisou que a tendência é de que cheguem poucos atletas na próxima temporada. Ele descartou o retorno de Dentinho, mas reafirmou o interesse por Paulinho. Os dois estão livres no mercado.

"A ideia é que a gente tenha redução de despesa e folha salarial, como fizemos neste ano. Existe, sim, previsão de saída de atletas. De chegada, muito pouco. A gente vem trabalhando em cima das necessidades do time, do elenco", explicou Duílio. Ele conversou com jornalistas na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) após o sorteio dos grupos do Paulistão 2022.

"Reformulamos o elenco durante este ano. A ideia é que o time esteja pronto para o ano que vem. Investimos neste ano para que, em 2022, o time venha forte", reforçou o mandatário, que disse que pensa em trazer "uma ou duas peças". "Mas a ideia não é trazer quantidade, e sim qualidade, se for possível", ponderou.

Questionado sobre a possibilidade de Dentinho e Paulinho voltarem a vestir a camisa do Corinthians em 2022, Duílio descartou a contratação do atacante, como já havia feito anteriormente, e disse mais uma vez que o clube quer contar com o volante, embora não seja simples viabilizar sua volta. Dentinho está livre no mercado pois deixou o Shakhtar Donetsk após dez anos e Paulinho está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Al Ahly, da Arábia Saudita, em setembro.

"Com o Dentinho, não existe absolutamente nada. É um amigo, um cara que surgiu da base na minha primeira passagem no Corinthians, um ídolo da torcida. É um jogador que ocupa uma posição que não é carente na equipe. É um grande jogador, mas não existe nenhuma negociação com ele", garantiu o dirigente.

"Sobre o Paulinho, já deixei claro muitas vezes que é uma vontade nossa tê-lo de volta no Corinthians, mas isso depende de muitos fatores. Se existir a possibilidade, o Paulinho tem muito a agregar. Se for possível, é uma chance", reafirmou.

As críticas de parte da torcida e da opinião pública a respeito de Sylvinho não incomodam Duílio nem influenciam sua avaliação sobre o treinador. Ele entende que o técnico faz um bom trabalho e pretende mantê-lo para a próxima temporada.

"Entendo que ele faz um bom trabalho. Se o time fica dez jogos invictos e perde um, já existe a cobrança para trocar o treinador. Se escutássemos a pressão e impaciência de fora teríamos que trocar o treinador a cada rodada", ressaltou o mandatário corintiano.

"A gente, claro, tem que acompanhar o dia a dia e saber o que é feito. Sabemos que o trabalho está sendo bem feito. Para muitos, o Corinthians brigaria para não cair. Hoje, estamos brigando por uma quarta posição. Estamos satisfeito com o trabalho do Sylvinho. A ideia é a manutenção do Sylvinho porque o trabalho é muito bem feito, na nossa avaliação", completou.