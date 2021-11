Carrefour: Lucro líquido ajustado é de R$ 621 mi no 3º trimestre, queda de 18%

09/11/2021 | 18:39



O lucro líquido ajustado do Carrefour foi de R$ 621 milhões no terceiro trimestre de 2021, uma queda de 18% ante o registrado no mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 1,4 bilhões, alta de 10,9% em relação ao número de 12 meses atrás. As vendas totais do grupo somaram R$ 20,7 bilhões, alta de 7,7%.

A empresa explica que o campo de "outras receitas" apresentou melhora de R$ 49 milhões, encerrando o trimestre em R$ 1 milhão, principalmente por conta das receitas relativas a demandas judiciais, em especial anistias relacionadas à provisão constituída no segundo trimestre de 2019, em relação aos créditos de ICMS sobre produtos de Cesta Básica. "Isso mais do que compensou o aumento em outras despesas, especialmente de M&A, uma vez que a companhia pagou algumas taxas relacionadas à aquisição do Grupo BIG no trimestre", diz a companhia no documento de balanço.

O lucro líquido ajustado, porém, fornece uma visão mais clara do lucro líquido recorrente. "É calculado como lucro líquido, menos outras receitas e despesas operacionais e o correspondente efeito financeiro e no imposto de renda. Como resultado dos efeitos anteriormente citados e também do incremento das despesas financeiras (maior dívida e taxas de juros), o lucro líquido ajustado atingiu R$ 621 milhões ou 3,3% das vendas líquidas", explica a companhia.

A dívida líquida da companhia aumentou em R$ 4 bilhões, atingindo R$ 7,7 bilhões "ou 1,35x do EBITDA Ajustado LTM".