Descubra a charmosa Ilha dos Frades, em Salvador

Salvador (BA) é destino certo para quem gosta de praia, boa gastronomia, arte, cultura e vida noturna. A cidade, que abriga uma das mais ricas experiências turísticas do País, oferece também diferentes possibilidades de passeios e hospedagens em ilhas da Baía de Todos os Santos, como a charmosa Ilha dos Frades.

Ilha dos Frades

Com 15 praias belíssimas – a maioria, praticamente deserta – e mais de seis milhões de metros quadrados de Mata Atlântica preservada, a Ilha dos Frades ainda é pouco frequentada por turistas. Há alguns anos, o destino passou por um amplo trabalho de revitalização e estruturação turística sob rígidas normas de proteção ambiental.

Atualmente, o local conta com seis pousadas e mais de 10 restaurantes. Entre eles, destaca-se o Restaurante da Preta, da chef Angeluci Figueiredo. Em 2020, ela também inaugurou a Pretoca Pousada, com conceito diferenciado bem ao estilo local. Com seis apartamentos aconchegantes e decoração artesanal, a acomodação caracteriza-se por respeitar o tempo do hóspede, com opções de café, almoço e jantar sem horários preestabelecidos.

Outro destaque da llha dos Frades é a Eco Pousada Recanto da Lu, que reuniu arquitetos e designers para assinar os projetos dos 11 gazebos de madeira. Antigamente, o local funcionava como camping, mas contou com apoio da Fundação Baía Viva para se adaptar às novas regulamentações de preservação ambiental e se tornou um negócio sustentável e não poluente.

Nos próximos meses, mais novidades gastronômicas aportarão pela região. Em novembro de 2021, Juli Holler e o chef espanhol José Morchón – proprietários do badalado La Taperia – inauguram uma versão do La Taperia voltada para a cozinha de brasa. O restaurante ficará na Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. O Restaurante Bottino também ganhará uma unidade da Ilha dos Frades. As obras já estão em andamento e tem previsão de inauguração no início de 2022. Além disso, a primorosa cozinha italiana do chef Claudio Bottino deve agitar o destino sazonalmente em períodos de alta temporada.

Praias e piscinas naturais

O acesso às praias se dá por barco e em um mesmo dia é possível conhecer mais de uma delas. A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe é a que possui maior infraestrutura e onde estão as principais pousadas e restaurantes. O local é um dos mais bonitos da Ilha e possui o selo “Bandeira Azul”, programa criado na França em 1980 para contemplar praias e marinas que cumprem um conjunto de 34 requisitos de qualidade socioambiental.

Do outro lado da ilha, vale visitar a praia do Loreto, que além de linda e ótima para banho, conta com uma igrejinha centenária que vale a visita. Ali pertinho, a poucos minutos de caminhada, dá para conhecer a praia de Paramana e suas piscinas naturais formadas por um banco de areia no “meio” do mar.

A praia do Marinheiro é uma das mais conhecidas do pedaço. Com águas calmas e areia clara, é perfeita para horas de descanso e muito sol. Alguns restaurantes da vizinha Bom Jesus dos Passos fazem entrega de alimentos e bebidas, pelo mar. Por lá, é comum ver dezenas de iates e veleiros ancorados.

Como chegar?

Existem dois acessos para chegar na Ilha dos Frades. A partir dos Terminais Marítimos de Salvador em embarcações privadas que podem ser alugadas, o trajeto dura em média 40 minutos. Há também o acesso terrestre até o Terminal Marítimo de Madre de Deus e a travessia em barcos (que podem ser coletivos ou privados) locados com antecedência com pessoas da região.

