Simone, dupla de Simaria, explica ausência no velório de Marília Mendonça e comenta possivel live com Maiara e Maraisa

09/11/2021 | 15:10



Simone, da dupla de Simaria, decidiu comentar sobre o motivo de não ter comparecido ao velório de Marília Mendonça, que morreu após um acidente de avião na última sexta-feira, dia 5. A cantora respondeu a algumas perguntas através dos Stories do Instagram, e entregou que não tinha como se locomover até lá - mas destacou que o ônibus de sua dupla estava presente no cortejo.

Olhei passagem, mas todas estavam esgotadas. Talvez tenha sido melhor assim. Fiquei em mim com a imagem da alegria de Marília no nosso último encontro.

Além disso, ela entregou que já passou por alguns sustos enquanto viajava de avião, e que o acidente de Marília piorou sua insegurança com esse meio de transporte:

Sim, estou com medo de viajar de avião, mas não tem outra forma de chegar aos trabalhos se não for assim. Vai demorar um tempinho para perder um pouco do medo.

Simone ainda entregou que era mais próxima da colega do que sua irmã, Simaria, e relembrou um momento no qual cantou junto da Rainha da Sofrência:

Eu era mais próxima de Marília, do que a Simaria dela. No último show que dividimos o palco, Marília cantou comigo, me abraçou muito no camarim. Foi tão especial.

Por fim, Simone comentou sobre os pedidos dos internautas de que ela e a irmã façam uma live ao lado de Maiara e Maraisa, grandes amigas da falecida cantora, alegando que ainda não é o momento:

Nesse momento não vou fazer uma live. É preciso respeitar a dor delas e eu também não faria isso. Quero muito em breve poder dividir momentos com elas, dividir o palco.

Naiara Azevedo comenta polêmica

Enquanto isso, a cantora Naiara Azevedo acabou tendo que enfrentar uma polêmica relacionada à homenagem que prestou à Marília durante o Domingão com Huck do último domingo, dia 7. Alguns internautas afirmaram que a artista estaria feliz demais nas imagens, mesmo com o baque da morte da amiga.

De acordo com o jornal Extra, Naiara teria usado os Stories do Instagram para desabafar sobre a situação:

Comecei a voltar para as redes sociais e vi algumas pessoas criticando minha postura no Domingão, porque eu estava sorrindo, aparentemente feliz... Deixa eu falar algo, uma lição. Já tomei muita porrada da vida. Na minha vida, nada foi de graça. Só sou quem eu sou, e estou onde estou, porque optei seguir adiante. Optei peitar tudo, resolver tudo e ser forte, começou ela.

A dor de perder alguém é imensurável, irreparável. Você acha que quem foi vai querer que as pessoas que ela deixou aqui ficassem sofrendo eternamente? O luto é necessário, sim, e cada um vive ele de forma diferente. Mas o que acredito é que as pessoas que se foram desejam para nós que ficamos é que nós sigamos adiante, lembremos delas com carinho e sejamos fortes.

Por fim, ela se desculpou com aqueles que se ofenderam com sua postura, e destacou que não é possível agradar a todos:

Peço perdão se a minha forma de expressar, de agir, desagrada algum de vocês, mas essa é quem eu sou. E não tem como agradar todo mundo. Uns vão me crucificar, outros vão me aplaudir, fazer o que? Não é isso que vai me abater. Continuo firme nos meus ideais, no que acredito e tentando aprender com tudo. Quero poder ser para sempre luz, força. Em algum momento eu vou falhar, mas a minha intenção vai ser sempre somar e aprender.

Mãe de Marília manda recado para Maraisa

Recentemente, Maraisa decidiu fazer uma homenagem para Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, através das redes sociais. No texto, ela falou sobre a força da avó do pequeno Léo e se referiu à ela como uma segunda mãe.

De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas! Mas nenhuma mãe foi preparada pra passar o que a senhora está passando? Na verdade, nenhum de nós foi! Não tenho dúvidas que a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida e também não tenho dúvidas do tamanho do seu Deus, porque, na hora do desespero, a gente fala muita besteira e, talvez, decepcione até Ele? Estarei com você todos os dias da minha vida, que Deus me permitir! Saiba que, aqui, você também tem uma filha! Te amo!, diziam alguns trechos da mensagem.

Diante disso, dona Ruth acabou se declarando para Maraisa e também para sua irmã, Maiara, que não saíram do lado do caixão de Mendonça durante o velório:

Eu amo vocês, minhas meninas.