Cauã Reymond interpreta personagens de 18 anos de idade em Um Lugar ao Sol e web reclama

09/11/2021 | 15:10



A estreia de Um Lugar ao Sol na última segunda-feira, dia 8, foi marcada por polêmica! Na trama, Cauã Reymond interpreta dois irmãos gêmeos, Christian e Renato, que são separados após a morte da mãe no parto. No entanto, os personagens têm 18 anos de idade enquanto o ator protagonista possui 41 anos de idade, fato que não passou despercebido pelos internautas, principalmente no Twitter.

Será que tá faltando ator jovem no mercado? Porque não dá pra comprar o Cauã interpretando dois jovens de 18 anos, disse um perfil.

Cauã Reymond interpretando um moleque de 18 anos? Não devia botar Matheus Abreu para essas cenas? Ele interpretou um personagem jovem de Cauã Reymond em Dois Irmãos, sugeriu uma internauta.

A mesma energia! Victória Ruffo fazendo mocinha de 17 anos e Cauã Reymond fazendo mocinho de 18 anos, comparou um usuário.

Cauã Raymond com 41 anos sustentando personagem de 18 anos, eu com 24 já não sustento mais, brincou um telespectador.