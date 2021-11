Princesa Charlene retorna para Mônaco após meses de ausência por problemas médicos

09/11/2021 | 14:10



A princesa Charlene retornou para Mônaco na última segunda-feira, dia 8, após meses de ausência. Segundo a CNN, a princesa passou a maior parte do ano de 2021 na África do Sul, sua terra natal.

Ainda de acordo com o site, em setembro deste ano, Charlene precisou ser internada em um hospital para fazer um tratamento devido a uma infecção de ouvido, nariz e garganta.

Sobre o assunto, o palácio real informou que Charlene foi retida na África do Sul por problemas médicos. A viagem da princesa gerou especulações de um possível rompimento na relação com o príncipe Albert, com quem se casou em 2011, mas a família negou os rumores.

No Instagram, Charlene publicou uma foto em que aparece usando máscara ao lado do marido e dos filhos, príncipe Jacques e princesa Gabriella, e escreveu:

Feliz dia hoje. Obrigada a todos por me manterem forte.