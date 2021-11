Russell Crowe faz clique em locação de filme Gladiador 22 anos após estreia do longa

09/11/2021 | 14:10



O ator Russell Crowe, 57 anos de idade, voltou até o local das filmagem do filme Gladiador, de 1999, que rendeu o Oscar de Melhor Ator.

E, durante um passeio de bicicleta com amigos, Russell fez um clique com a paisagem ao fundo, porém ainda não tem nada confirmado para a sequência de Gladiador - ele está na Europa para filmar seu novo longa, Prizefighter: The Life of Jem Belcher.

Dirigido por Ridley Scott, Gladiador catapultou a carreira do artista - ele também ganhou a estatueta de Melhor Ator, a obra conquistou as categorias de Melhor Filme, Figuro, Som e Efeitos Visuais no Oscar 2000.