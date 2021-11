Andressa Suita mostra filho mais velho dirigindo mini buggy

09/11/2021 | 14:10



A influenciadora Andressa Suita usou o Instagram Stories para compartilhar um momento fofo com os seguidores na manhã desta terça-feira, dia 9!

A modelo publicou os dois filhos, Gabriel e Samuel, frutos do relacionamento com o cantor Gusttavo Lima, brincando em um mini buggy e escreveu a seguinte legenda:

Cada um no seu mood.

A legenda faz referência ao fato de que, enquanto o primogênito, Gabriel, de quatro anos de idade, dirige o brinquedo, o irmão caçula, Samuel, de três anos de idade, estava no banco do passageiro brincando com um tablet.