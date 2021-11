Namorada de Jeff Bezos se derrete por Leonardo DiCaprio e reação do empresário diverte internautas; veja!

09/11/2021 | 14:10



Não tem como negar que Leonardo DiCaprio é um verdadeiro galã que mexe com o coração de muitas mulheres, sejam elas solteiras ou comprometidas! No último final de semana, entre os dias 6 e 7, ocorreu a premiação Art + Film Gala 2021, e o astro de Titanic marcou presença no evento, fazendo com que muitas moças se derretessem por ele - inclusive a namorada do bilionário Jeff Bezos, cuja reação divertiu os internautas!

Após a premiação, um vídeo mostrando uma conversa entre Leo, Jeff e a apresentadora de TV Lauren Sanchez acabou viralizando no Twitter. Isso porque, nas imagens, ela surge abraçada com o ator e olha para ele com visível encanto, enquanto seu companheiro parece estar visivelmente desconfortável e até mesmo deslocado!

Os internautas, é claro, não deixaram a situação passar em branco:

Encontre alguém que olhe para você do jeito que a namorada do Jeff Bezos olha para o Leo DiCaprio, brincou um;

Imagino que o Leo acabará tendo alguns problemas com a conta dele na Amazon nos próximos dias, continuou outro;

Bem, na verdade ela parece ser mais namorada do Leonardo DiCaprio do que do Jeff Bezos, apontou um terceiro.