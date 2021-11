Revitalização de Shopping Popular e nova área de embarque em estação são inaugurados em Santo André

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



09/11/2021 | 13:04



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), inaugurou, na manhã desta terça-feira (9), a nova área de embarque e desembarque da estação Prefeito Celso Daniel, e aproveitou também para reabrir o Shopping Popular XV de novembro totalmente revitalizado.

O chefe do poder executivo começou o trajeto pela rua Itambé, no Centro, onde fica a nova baia de acesso para embarque e desembarque, e disse que a obra tem o objetivo de aliviar o tráfego na área. "Cerca de 50 mil pessoas passam por aqui todos os dias, esse novo acesso muda a dinâmica do trânsito e faz o embarque ou desembarque acontecerem de forma mais ágil", disse.

Quem mais ganha com a reforma são os usuários de transporte por aplicativo ou táxis, já que agora tem uma área especial para esperar a carona, ou até para desembarcar com segurança. Esse é o caso de Grazi Azevedo, 26 anos, que acredita que a obra irá melhorar o fluxo de carros na área. "Fica 100% mais eficiente, agora é melhor para esperar o carro, não precisa mais ter tanta pressa. E também não fica aquele trânsito absurdo", contou.

Após a parada pela nova área de embarque, o prefeito caminhou até a rua Presidente Carlos de Campos, onde inaugurou a revitalização do Shopping Popular XV de novembro. De acordo com Serra, a obra estava no plano do governo há um tempo, já que o espaço não recebia nenhuma melhoria desde 1992. "Depois de quase 30 anos sem uma intervenção na área, a gente pôde entregar uma reforma importante e que vai ajudar todos os lojistas nesse momento de pós pandemia. Por ser um lugar estratégico, não tenho dúvidas que esse fim de ano vai ser especial para quem trabalha aqui", finalizou.

Para a comerciante Sarah Verônica, 21, a nova reforma chegou na hora certa e deve impulsionar as vendas de fim de ano. "Depois de muito tempo fechado, agora podemos abrir. É muita felicidade. Antes era uma área que talvez afastasse os clientes, agora com tudo novo, as vendas só vão aumentar, principalmente na época do Natal", acredita Verônica.