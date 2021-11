8 restaurantes em Curitiba para provar pratos de chefs famosos

Redação

Do Rota de Férias



09/11/2021 | 12:55



Os restaurantes em Curitiba entraram no circuito mundial da alta gastronomia graças a Manu Buffara, que, recentemente, foi eleita a 21ª melhor chef do mundo no prêmio The Best Chef Awards – o vencedor da edição 2021 foi o espanhol Dabiz Muñoz, do DiverXo, em Madri. A cozinheira brasileira mais bem colocada no ranking comanda as panelas do Manu, em Batel, cujo foco são os vegetais de alta qualidade.

Na sua trilha, diversos outros nomes vêm se destacando na região, entre eles os de Lênin Palhano, Ivan Lopes e Igor Marquesini. Para quem mora ou está visitando a capital paranaense, isso significa uma série de opções de refeições gourmet que merecem a visita.

8 restaurantes em Curitiba

Confira uma lista com oito restaurantes em Curitiba que você precisa conferir ao passar pela cidade.

View this post on Instagram A post shared by Restaurante Manu (@restaurantemanu)

O restaurante de Manu Buffara serve um menu degustação focado em peixes pescados de maneira artesanal, e alimentos, sobretudo horalícios, oriundos de agricultura saudável. Destaque para as apresentações dos pratos, sempre belíssimos.

Endereço: Alameda Dom Pedro II, 317 – Batel.

View this post on Instagram A post shared by OBST. (@obst.lugar)

Inaugurado no em janeiro de 2021, o Obst. conquistou o público com um menu criativo, saboroso e contemporâneo, além de uma coquetelaria de alto nível. O empreendimento é o primeiro restaurante próprio do chef Lênin Palhano, um dos principais nomes da culinária paranaense nos últimos anos.

Endereço: Alameda Prudente de Moraes, 983 – Centro.