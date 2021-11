Até 70% menos: compra de eletrônicos usados pode render boa economia; veja cuidados

Da Redação

Com o preço de tudo disparando nesse Brasil de meu Deus, uma alternativa em conta é optar por itens de segunda mão – em especial, eletrônicos usados. De acordo com a plataforma de compra e venda online OLX, se o usuário tomar precauções básicas nas transações e procurar bem, pode encontrar boas ofertas.

De acordo com a empresa, dentre os itens mais vendidos na categoria de celulares e eletrônicos usados no terceiro trimestre de 2021 estão Xbox 360, iPhone 7 e notebooks. Os valores variam entre R$ 371 e R$ 1013.

Os smartphones iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus e iPhone 7 são encontrados com preços entre R$ 986 e R$ 2076. Veja, a seguir, o ranking detalhado.

Segundo levantamento da OLX, é possível economizar até 70% na compra de um Xbox 360 usado, se comparado com o preço de um novo. Quem procura por um notebook na plataforma, por exemplo, consegue economizar até 52% ao adquirir um modelo de segunda mão.

A economia com eletrônicos usados como os modelos iPhone 6, 6s, 8 Plus e 7 Plus podem variar de 25% a 41%. O celular Samsung A10 pode ser encontrado na plataforma com um ticket médio de R$ 473 – economia de até 32%.

Celulares

O iPhone segue como um dos eletrônicos usados mais buscados e vendidos na plataforma dentre os celulares. Mesmo após 5 anos do seu lançamento, o iPhone 7 foi o modelo mais vendido no terceiro trimestre, seguido pelo 6s, 8 Plus, 7 Plus e Moto g1.

Para completar os top 8 dos mais vendidos, aparece o iPhone 6, seguido por iPhone 11 e Samsung Galaxy A10.

Entre os modelos mais procurados, o Top 5 é composto somente pelos aparelhos da Apple: 8 Plus, 7 Plus, iPhone 7, iPhone 11 e iPhone 6S. O ticket médio dos celulares da Apple na plataforma varia, em sua maioria, de R? 644,00 a R$ 3.488.

Os modelos Moto g1, iPhone XR e Samsung A10 completam a lista dos 8 celulares mais buscados no período. Esses aparelhos têm um ticket médio que varia de R$ 473 a R$ 2.530. Veja abaixo a lista completa e por ordem de procura na OLX.

Notebooks

Com a pandemia e home-office, muitas pessoas passaram a usar mais seus computadores portáteis para trabalhar, estudar ou até mesmo assistir séries ou vídeos na internet nas horas vagas.

No terceiro trimestre, o levantamento da OLX identificou que Dell, Samsung e Apple estão no Top 3 das marcas de notebook mais vendidas e buscadas na plataforma. Já os modelos da Acer e Positivo ficaram na quarta e quinta posição do ranking, respectivamente:

