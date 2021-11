Veja os nomes confirmados no elenco da novela Reis, da Record TV

09/11/2021 | 12:11



A Record TV anunciou o início das gravações da novela Reis, a nova superprodução da emissora! As primeiras cenas da trama já começam a ser gravadas no estado do Paraná na última segunda-feira, dia 8.

Diversos atores já foram confirmados para integrar o elenco da novela, como: Silvia Pfifer, Anselmo Vasconcelos, Roberto Bonfim, Vinícius Redd, Daniel Blanco, Pâmela Tomé, Dudu Pelizzari, Bruno Suzano, Thaís Pacholek e Giselle Tigre.

Além disso, outros artistas também vão estrelar a novela Reis: Rafael Gevú, Caetano O'Maihlan, Fernando Pavão, Branca Messina, Giovani Dopico, Alex Morenno, Felipe Silcler, Ariane Botelho, Edu Porto, Bruno Franklin, Prisma da Matta, Hugo Carvalho e Karla Hill.

A produção é escrita por Raphaela Castro, já a direção geral é de Juan Pablo Pires.