Apresentadora da GloboNews revela ter sido diagnosticada com câncer

09/11/2021 | 12:10



A apresentadora Lilian Ribeiro fez um depoimento emocionante na abertura do programa GloboNews Em Pauta, que foi ao ar na última segunda-feira, dia 8.

A jornalista revelou que foi diagnosticada com um câncer de mama e, devido ao tratamento contra a doença, está utilizando um lenço para cobrir os cabelos:

- No dia 1 de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil, mas estou me tratando, estou me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia, tenho ido bem, tenho me saído bem, como dizem os médicos. Poucas reações, algumas chatinhas também, mas a gente segue em frente. E como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, eu perdi uma parte grande dos meus cabelos. Então, nesse processo a caminho da cura, nos próximos meses eu vou aparecer assim aqui na tela da GloboNews: com um lenço.

Em seguida, Lilian continua:

- Mas eu queria muito que esse lenço fosse, para você aí em casa, a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando, fazendo o melhor por mim. E isso inclui estar aqui. Inclusive, com a orientação dos meus médicos, que entendem que estar aqui, trabalhando, atuando, também me ajuda nesse caminho.