Projeto Patroas pode ter continuar mesmo após morte de Marília Mendonça e Murilo Huff compartilha vídeo emocionante da artista

09/11/2021 | 12:10



O projeto Patroas, formado pela dupla Maiara e Maraisa e Marília Mendonça, pode ter continuidade! Isso porque o produtor, Junior Campi, compartilhou no Instagram na última segunda-feira, dia 8, uma publicação em que revela que vai levar a iniciativa para frente mesmo após a morte da cantora.

Nossa líder. Nossa cabeça pensante em tudo.

Maiara e Maraisa, Deus vai nos abençoar e nos dar forças para levarmos o projeto Patroas pra frente e ela olhar lá de cima e ter orgulho do que estava sendo a maior realização da vida dela, escreveu Junior na legenda do post.

Por sua vez, a assessoria de imprensa de Marília afirmou que a ideia ainda está sendo discutida e que nada está concreto ainda.

A equipe também esclareceu o mal-entendido ocorrido no dia da morte da sertaneja, 5 de novembro, em que eles divulgaram, a principio, a informação de que os tripulantes da aeronave haviam sido resgatados com vida.

Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade.

A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral, afirmou o comunicado.

Já o ex-namorado de Marília e pai de seu filho, Léo, Murilo Huff publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais na última segunda-feira, dia 8, um vídeo em que aparece em vários momentos ao lado da Rainha da Sofrência - os dois namoraram por quatro anos, entre muitas idas e vindas, o último rompimento aconteceu em setembro deste ano.

A narrativa da gravação é feita pelo influenciador e escritor Caciano Kuffel e diz o seguinte:

- Existem amores que não foram feitos para serem vividos. Foram feitos para serem guardados na memória e pela lembrança serem sentidos. Às vezes, o destino separa, mas só podemos agradecer o privilégio de termos podido viver o amor assim. E, por mais que doa não ficarmos para sempre com essa pessoa, ainda assim agradecemos a sorte de termos vivido algo verdadeiro como era pra ser.

- Por mais que seja passageiro nunca vamos esquecer, porque uma gota desse amor muitas vezes é maior e mais intenso que um oceano de outros amores.

E Roberta Miranda, pioneira no sertanejo feminino, contou para o jornal Extra como conheceu Marília Mendonça - lembrando que a veterana passou mal ao saber da morte da artista e precisou ser atendida por médicos.

Foi no palco (...) Foi lindo. Nunca tínhamos nos encontrado. Eu só a via falar de mim na internet, que eu era inspiração, ídola dela. Quando vi aquela coisinha, nos abraçamos e choramos muito. Era como se fosse uma sementinha minha, uma filha.

Era esse legado que eu queria também. E ela assimilou isso de uma forma linda. Hoje, quem deixa esse legado para o empoderamento feminino é ela.

Depois do show, ela me contou que tinha fumado dois maços de cigarro e bebido um litro de uísque de tão nervosa que estava com nosso encontro. Eu tinha muito amor por ela.