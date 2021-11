Shantal Verdelho revela medo de andar de táxi após sofrer abuso aos sete anos de idade por motorista: Os traumas ficam na gente

09/11/2021 | 11:10



Shantal Verdelho abriu o coração na última segunda-feira, dia 8, e voltou a falar sobre abuso que sofreu durante a infância. Nas redes sociais, a influenciadora desabafou sobre o medo de andar de táxis e carros chamados por aplicativos por conta do trauma que passou quando tinha sete anos de idade.

Olha como os traumas ficam na gente, né... Eu contei que fui abusada por um motorista que nos levava para a escola, e foram várias coisas até eu ter coragem de contar para a minha mãe (que, graças a Deus, acreditou em mim na hora e botou o cara para correr de casa). Enfim, até hoje quando tenho que andar de Uber, táxi e afins, fico suando frio com medo de ele fazer algo comigo. Não tem uma vez que entro em um carro com motorista e não penso nisso, não fico com medo. Por isso queria dizer para vocês, SEMPRE acreditem nas suas crianças, SEMPRE. Porque carregar isso a vida inteira é duro, e se manifesta de várias formas, escreveu nos Stories.