Amiga de princesa Diana deixa produção de The Crown, da Netflix: Faltou respeito

09/11/2021 | 11:10



Amiga da princesa Diana, Jemima Khan, enviou um comunicado para o jornal Sunday Times anunciando que não está mais envolvida na produção de The Crown, da Netflix, e contou o motivo de seu desligamento.

Peter Morgan, criador da obra, convidou Jemima para colaborar com ele nos roteiros e oferecer sua vivência pessoal com Diana em seus últimos anos de vida.

Foi muito importante para mim que os anos finais da vida da minha amiga fossem retratados com precisão e compaixão, como nem sempre aconteceu no passado.

Em 2019, Peter Morgan me pediu para co-escrever na quinta temporada de The Crown, particularmente aqueles episódios que diziam respeito aos últimos anos da princesa Diana antes de sua morte. Depois de muito pensar, nunca tendo falado publicamente sobre nada disso antes, decidi contribuir, explicou.

Mas, com os rumos que a próxima temporada da série, Jemima ficou insatisfeita e por isso pediu que nenhuma de suas contribuições fossem usadas e que seu nome não fosse creditado na equipe.

Trabalhamos juntos no esboço e nos roteiros de setembro de 2020 até fevereiro de 2021. Quando nosso acordo co-escrita não foi honrado e quando percebi que aquele enredo específico não seria necessariamente contado com o respeito ou compaixão que eu esperava, solicitei que todas as minhas contribuições fossem removidas da série e recus