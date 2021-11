Obituário - 10 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Luiz Moggi, 83. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mirtes Guilherme da Rocha, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Álvares, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Ajudante de padeiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Best Chidi Anayochukwu Ndukwe, 54. Natural da Nigéria. Residia no Parque Miami, em Santo André. Vendedor autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliane Oliveira Veiga, 38. Natural da Barra do Rocha (Bahia). Residia no Jardim dos Ipês, em Suzano. Nutricionista. Dia 6, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Suzano.



SÃO BERNARDO

Alayde Massarante Vallenti, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5.

Raimunda Antonia de Sousa, 89. Natural de Cabrobó (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Mário José de Santana, 87. Natural de Camamu (Bahia). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Vicente José Dias, 76. Natural de Leopoldina (Minas Gerais). Residia na Vila Rosane, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ladislau Fernandes Magalhães, 76. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Antonio Simon Guebara, 75. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5.

Jorge Abílio Marujo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Rosa Maria Martins do Prado, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério das Goiabeiras, no bairro da Lapa.

José Luiz de Andrade, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Pereira, 64. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Carlos José de Almeida, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Lucas Mandu Rodrigues, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5.

Adauto Veronesi, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Gilson Gaieski, 59. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Valdibia, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Carlos Pereira, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Dirce de Oliveira Santos, 57. Natural de Itaguajé (Paraná). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Maria Cecília Teixeira de Barros Lima, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Nordeste, em São Paulo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa.

Paula Cristina Salles, 51. Natural de Osasco (São Paulo). Residia na Cidade Líder, em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Etelvino Silva Lima, 48. Natural do Riachão do Jacuipe (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Silvino Delbon Pereira, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Eric Aparecido Caldas, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Batistini, em São Bernaro. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Vito Hugo Martins Gomes, 20. Natural do Natal (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Francesco Massano, 98. Natural da Itália. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivani Conceição Murbach Moeller, 85. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Joel Ferreira de Jesus, 76. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alefe Guimel Marcelo, 33. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Irineu Balbino da Silva, 58. Natural de Cafezal do Sul (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Edna Maria de Santana Lage, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 6. Vale da Paz.

Antonio Luís Lopes da Costa, 51. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Promissão, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRAO PIRES

José Luiz Aparecido, 89. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.

Antonio José Beligoli, 79. Natural de Coronel Pacheco (Minas Gerais). Residia no Centro de São Caetano. Dia 5, em São Caetano. Cemitério São José.