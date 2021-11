Taxas futuras de juros recuam com dólar antes de votação da PEC dos Precatórios

09/11/2021 | 09:43



Os juros futuros se ajustam em baixa na manhã desta terça, alinhados ao dólar e após os curtos terem subido ontem, com investidores à espera do desfecho da votação em segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara, mas também atentos à reunião de diretores do Banco Central com o mercado e ao leilão de NTN-B (11h).

No radar também está o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da liminar da ministra Rosa Weber, que determina a suspensão temporária de repasses feitos pelo governo Jair Bolsonaro a parlamentares da base aliada por meio do orçamento secreto.

Às 9h21 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 11,90%, de 12,02% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2025 caía para 12,03%, de 12,16%, e o para janeiro de 2023 recuava para 12,17%, de 12,22% no ajuste anterior.