Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



09/11/2021 | 08:35



Reunião entre prefeitos e representantes das sete cidades da região, ontem, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, decidiu que os municípios vão manter a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção como medida de prevenção à Covid pelo menos até o fim do ano. A decisão foi tomada de forma unânime.

De acordo com o prefeito de Santo André e presidente do colegiado, Paulo Serra (PSDB), o uso obrigatório do item de proteção está associado com a queda nos números de casos e mortes e a preocupação de todos os prefeitos é justamente manter essa tendência de queda acentuada nas sete cidades. “Temos visto as taxas de ocupação (nos leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva) muito baixas e, em contrapartida, a taxa de vacinação em alta”, avaliou o chefe do Executivo andreense.

O principal argumento levado pelos prefeitos para a reunião de ontem foi o fato de as festas de fim de ano reunirem muitas pessoas, além de fazer com que seja intensa a movimentação do comércio de rua. “Nós torcemos por isso (movimento nos centros comerciais). Torcemos para que o comércio aqueça, os serviços, empregos e renda melhorem. E, além disso,também acontecerão os eventos e confraternizações, por isso, decidimos manter a obrigatoriedade”, detalhou Paulo Serra. A obrigatoriedade, portanto, segue em espaços abertos ou fechados nas sete cidades do Grande ABC.

O prefeito de Santo André pontuou que a discussão sobre as máscaras será reavaliada a partir da primeira semana de janeiro de 2022 ou se houver alguma deliberação por parte do governo do Estado. “O GrandeABCesteve precavido e acabousendo referência no combate à Covid, implantando medidas até mais restritivas que o Estado e, por isso, os nossosnúmeros são positivos”, finaliza o tucano.

OUTROS ASSUNTOS

Na assembleia de ontem também foram debatidas medidas coletivas para conter a violência contra as mulheres. A FrenteRegional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, por meio da representante Vanderli Carvalho Monteiro, esteve no Consórcio e entregou aos prefeitos e representantes da região carta de compromisso com as ações que garantam a vida e a segurança das mulheres das sete cidades.

Entre as medidas solicitadas está a manutenção das duas casas abrigo regionais, que acolhem mulheres vítimas de violência, além da criação da casa de passagem regionalizada com funcionamento 24 horas para casosurgentes. O grupo solicita ainda que seja viabilizado o atendimento de exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico-Legal) com a criação de postos de atendimentos nas cidades que ainda não contam com esse serviço.

Em agosto, em reunião com representantes da frente, o Consórcio garantiu a manutenção das duas casas abrigo da região – com capacidade de atendimento de 40 mulheres em cada unidade – sobretudo porque seis das sete prefeituras – a exceção foi São Bernardo, única cidade que não está em dia com as contribuições ao colegiado – realizaram aporte financeiro de R$ 480 mil para bancar todo o funcionamento do projeto