Game League of Legends chega ao formato de série

09/11/2021 | 08:15



A sigla mágica para séries e filmes hoje em dia é PI, propriedade intelectual. Ou seja, uma obra que já tenha muitos fãs e, por isso, mais chances de emplacar do que uma criação que ninguém conhece. Hollywood está doida atrás de PI - e poucas prometem tanto quanto League of Legends (LOL), o game lançado em 2009 que reúne diariamente 20 milhões de jogadores espalhados por 145 países.

Daí a expectativa para a série Arcane, originada de League of Legends, que entrou no sábado, 6, na Netflix, no mesmo dia da final do campeonato mundial de LOL. O game é o campeão dos eSports e lota arenas mundo afora. Em 2020, os fãs passaram 160 bilhões de horas jogando. E os videoclipes lançados no universo também têm milhões de visualizações no YouTube.

"Nós, gamers, ficamos tanto tempo com esses personagens, nesses mundos, mas mesmo assim não tivemos tantas oportunidades de explorar as histórias, as jornadas, como é sua vida cotidiana", disse ao Estadão Christian Linke, criador de Arcane com Alex Yee. "Uma série de animação, com imagens em alta resolução, é um sonho."

Feita pela companhia francesa Fortiche, responsável pelos videoclipes de LOL, Arcane vai a Runeterra e oferece aos fãs do game uma exploração mais profunda de duas cidades: a rica Piltover, em que a tecnologia hextec democratiza a magia, e a degradada Zaun, onde uma droga transforma humanos em monstros. Seus personagens principais são alguns dos campeões favoritos dos jogadores, como as irmãs Vi (voz original de Hailee Steinfeld e de Tatiana Keplmair na versão brasileira) e Jinx (Ella Purnell/Fernanda Bullara), os inventores Jayce (Kevin Alejandro/Fernando Mendonça) e Viktor (Harry Lloyd/André Rinaldi) e Caitlyn (Katie Leung/Carina Eiras), que tenta fugir das garras de sua poderosa família.

"Nosso desejo era contar uma boa história, seja você gamer ou não", disse Linke, acrescentando que não dava para ser uma série incessante de lutas. A ideia era mostrar os sentimentos dos personagens, quais seus desafios.

A primeira temporada foi dividida em três fases, com três episódios cada uma. A primeira parte, já no ar desde as 23 horas do sábado, 6, mostra a origem das irmãs Vi e Powder (o apelido de Jinx quando pequena), que vivem de pequenos roubos. O Ato 2 estreia sábado, 13, às 5h da manhã (horário do Brasil).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.