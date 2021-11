Mapa do Carrefour no Fortnite permite recuperar vida ao ingerir comidas saudáveis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/11/2021



O mapa do Carrefour no Fortnite vai permitir que os jogadores recuperem a vida por meio de uma alimentação saudável. Na prática, vegetais, frutas e peixes vão substituir os kits de cura, usados pelos participantes para ganhar pontos de saúde e continuar a partida.

O game online, que é febre entre mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, transporta os jogadores por meio do mapa do Carrefour até uma loja ecológica que fomenta um consumo responsável. Ali, é possível encontrar pontos de carregamento de veículos elétricos, painéis de energia solar, caminhões de transporte de mercadorias que funcionam a biometano, aproveitamento de luz natural, zona de pesca responsável e exploração pecuária que respeita o bem-estar animal.

A criação do mapa faz parte do movimento “Act For Food”, um conjunto de iniciativas do Carrefour que estimula a transição para uma alimentação mais saudável, sustentável e consciente, transformando a ideia de que produtos saudáveis e orgânicos são caros ou inacessíveis.

O mapa do Carrefour no Fortnite pode ser acessado no Modo Criativo com o código: 6671-9497-0398. A concepção e construção do mapa foi elaborada pelo youtuber irlandês MakaMakes e seu estúdio Beyond.