Conheça 5 curiosidades sobre a Rússia

Redação

Do Rota de Férias



09/11/2021 | 07:55



Com museus riquíssimos e pontos turísticos para todos os gostos, as cidades russas vão muito além do estereótipo global que mistura política, frio e vodca. Para Giancarlo Ambrosino, empresário que já conheceu 191 países, o destino é um dos mais encantadores do mundo. Abaixo, o viajante lista cinco curiosidades sobre a Rússia.

Curiosidades sobre a Rússia

1. Vodca não é a bebida favorita dos Russos

A bebida favorita dos russos é a cerveja! De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Rússia, 19% dos homens consomem a bebida toda semana. Já as mulheres são 3%. A vodca é famosa, mas figura entre as opções de bebidas mais baratas.

2. O metrô russo é eficiente e bonito

O metrô da Rússia é um dos melhores do mundo e suas estações são verdadeiros museus. A Estação Komsomolskaya, uma das mais lindas, foi inaugurada em 1952 e é um ícone moderno da arquitetura do país.

3. O strogonoff russo é diferente

O strogonoff reconhecido como original na Rússia leva carne cortada em tiras finas, douradas e flambadas. Depois que recebe o smetana, o clássico creme de leite azedo, a receita é servida sobre purê de batata e, geralmente, acompanhada de alguma salada ou de ervas frescas. Portanto, nada de arroz e batata palha.

4. Apenas 4 km de mar separam Rússia e Estados Unidos

A Rússia e os Estados Unidos dividem uma fronteira marítima entre as duas ilhas Diômedes – localizadas entre o maior país do mundo e o estado do Alasca. Ao cruzar essa fronteira, os viajantes também passam pela Linha Internacional de Data. Por isso, o relógio da Grande Diômedes (também conhecida como Ilha do Amanhã) fica 21 horas à frente da Pequena Diômedes (apelidada de Ilha do Ontem).

5. Países autônomos

Existem 22 países autônomos dentro da Federação Russa. Esses territórios têm presidentes e constituições próprias, mas respondem ao Kremlin, o governo central, em Moscou.

