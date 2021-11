A nova velha política

Do Diário do Grande ABC



08/11/2021



A cada dia que passa, o prefeito interino de São Caetano, o vereador Tite Campanella (Cidadania), faz ainda menos questão de demonstrar preocupação com a população do município, que já sofre, há quase 11 meses, por não ter o direito de escolher nas urnas o titular do Palácio da Cerâmica até o fim de 2024. Como não recebeu um único voto para prefeito na eleição do ano passado, fica claro a cada episódio revelado de má gestão o quanto seu governo interino causará de prejuízo à cidade.



Reportagem publicada na edição de hoje do Diário mostra o quanto Tite não se incomoda em praticar a velha política. A gestão interina decidiu contratar a empresa SSD Comércio e Serviços, sem licitação, pelo valor de R$ 159 mil para a montagem de uma árvore de Natal de 12 metros, que será instalada na Praça dos Imigrantes. Curiosamente, a empresária Aline Spinello, dona da SSD, é prima da vereadora governista Thai Spinello, do Novo, que ironicamente adota um discurso voltado ao novo jeito de fazer política. Pelo menos em São Caetano essa realidade não existe. Procurada pela equipe, a parlamentar de primeiro mandato preferiu o silêncio. Já a dona não enxergou problema.



A resposta dada pela Prefeitura de São Caetano para justificar a contratação da empresa é de causar espanto: diz que convidou quatro empresas e, logo depois, inabilitou três, restando apenas a SSD. Tanto Tite quanto Thai devem explicações ao contribuinte de São Caetano. O prefeito interino mais ainda, já que permitiu a contratação de uma empresa ligada a uma parlamentar que defende o seu governo. Há, no mínimo, um enorme conflito ético nessa ação. Por qual razão a Prefeitura não realizou um processo licitatório?



Com um prefeito interino, sem compromisso com o mandato, a população só perde. Por isso que este Diário não abre mão de defender os interesses da população e de cobrar ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) agilidade no recurso que pode dar a José Auricchio Júnior (PSDB) o quarto mandato ou decidir por nova eleição. Pelo que se vê, a única situação que não pode continuar é o mandato desastroso de Tite. Pelo bem do cidadão de São Caetano.