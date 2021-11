Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/11/2021 | 00:01



Santo André recebe até amanhã os avaliadores da Aces Europe, associação ligada ao Parlamento Europeu, que estão na cidade justamente para verificar as instalações que deixam-na apta a concorrer ao título de primeira capital sul-americana do esporte, oficializando a alcunha que a cidade tinha entre as décadas de 1970 e 1990 em razão da formação e do desempenho esportivo. O prêmio é um selo de excelência de gestão esportiva que conta com a chancela da União Europeia e da Unesco. A princípio, o município da região teria dois concorrentes ao troféu.

Ontem, a visita começou com a entrega do dossiê com a história do esporte andreense (incluindo trajetória, conquistas, atletas e muito mais), precedida com série de visitas que se estenderá até amanhã pelos equipamentos esportivos municipais, como os ginásios do Parque Celso Daniel, da Vila Alpina, Sacadura Cabral e Noêmia Assumpção, o complexo esportivo Pedro Dell’Antonia, o Estádio Bruno Daniel (mesmo em obras), a pista de skate street do Jardim Las Vegas, a Vila de Paranapiacaba (onde fica o primeiro campo de futebol do Brasil com medidas oficiais, do Serrano Atlético Clube), além de outros projetos na cidade. Na maioria destes locais, acompanharam ou acompanharão algum treino de modalidade esportiva.

Hoje, às 17h, o secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcelo Chehade, o presidente fundador da Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, e representantes da Secreteria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, participarão de coletiva para falar sobre a candidatura andreense à condecoração.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) adiantou que resgatar o histórico esportivo da cidade é fundamental. “Receber a comitiva que credencia Santo André a um prêmio tão significativo nos enche de orgulho. Desde que iniciamos a gestão, colocamos como meta alçar novamente a cidade como referência no esporte, seja no alto rendimento, no despertar de novos talentos na base ou na promoção da saúde. Aos poucos, estamos colhendo estes frutos, com conquistas e infraestrutura, a partir dos equipamentos totalmente revitalizados, e no estímulo à prática esportiva. A candidatura desta premiação só nos mostra que estamos no caminho certo, subindo degraus, atingindo objetivos e excelência”, afirmou o chefe do Paço andreense.