Tite contrata empresa de prima de vereadora da base de apoio

Daniel Tossato



09/11/2021 | 05:49



A Prefeitura de São Caetano, sob comando do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), contratou a empresa SSD Comércio e Serviços, que pertence a Aline Spinello Guzman, prima da vereadora da base aliada do governo Thai Spinello (Novo), para a instalação de uma árvore de Natal de 12 metros de altura na cidade, com contrato de R$ 159 mil.

Conforme publicação de ontem do diário eletrônico do município, o enfeite, com 12 metros de altura, deverá ser instalado na Praça dos Imigrantes, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Benito Campoi, no bairro Barcelona. O Diário apurou, entretanto, que a data para colocação ainda não foi definida.

“À vista dos elementos informativos que instruem este processo, homologo e adjudico, com fulcro (…) o objeto licitado no presente procedimento licitatório, decorrente da carta-convite nº 01/2021, realizada para a contratação de empresa para montagem, decoração, manutenção, desmontagem, retirada e armazenamento de árvore de Natal gigante 12 metros, à empresa vencedora, SSD Comércio e Serviços Eireli Epp, inscrita no CNPJ nº 02.667.452/0001-57, (…), pelo valor total global de R$ 159.000”, diz a publicação.

Chama a atenção o fato de a administração de Tite ter realizado a escolha da empresa por meio de modalidade de carta-convite, quando não há necessidade de aplicar processo licitatório. Além da firma escolhida para fazer o serviço, outras três enviaram os valores e documentação para participar da seleção: Cristal Bello Comercial Eireli (R$ 170 mil), de São Bernardo e que pertence a Jeferson Rodrigues Schwarz; a Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli (R$ 167 mil), de São Caetano, e que tem como dono André Alcantara Eiras Fernandes; e a Selt Serviço de Estruturas e Locações Temporárias Eireli (R$ 170 mil), com sede em Sorocaba e que tem em seu quadro societário Felipe Augusto Bismara e Jaqueline Helena da Silva Bismara. Os dados foram colhidos pelo Diário junto à Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

A equipe de reportagem esteve na tarde de ontem na sede da SSD, na Rua Alagoas, 575, e questionou uma das funcionárias, que confirmou que Aline Spinello Guzman é dona da empresa. Não há nenhuma identificação na fachada e, em seu interior, existem muitos equipamentos relacionados a aparelhos de ar-condicionado, filtro para piscina, caixa-d’água e até mesmo um sofá usado.

Por meio de telefonema, Aline Spinello Guzman sustentou que a empresa SSD Comércio e Serviços foi fundada há aproximadamente dez anos, antes mesmo de a vereadora Thai Spinello ter disputado uma cadeira na Câmara.

“A minha prima virou vereadora por acaso. Tenho a empresa desde antes de ela se tornar parlamentar. Eu mesmo não votei nela”, declarou Aline.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Caetano sustentou que enviou convite para outras empresas, que a SSD Comércios e Serviços apresentou valor mais baixo e foi a única a entregar documentação correta. “Quatro empresas apresentaram propostas (Cristal Bello, SSD, Vila Barcelona e Selt). Cristal Bello, Vila Barcelona e Selt foram inabilitadas por falta de documentação”, afirmou a administração.

Procurada, a vereadora Thai Spinello não se manifestou até o fechamento desta edição.