Grande ABC registra mais cinco mortes por coronavírus

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/11/2021 | 00:01



O Palácio dos Bandeirantes anunciou que o Estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid entre domingo e ontem. Os números coletados pelo governo estadual, no entanto, diferem dos informados pelas prefeituras em razão do delay que existe no sistema Sivep-gripe, no qual os municípios lançam os dados de contaminados e mortes. De acordo com as administrações do Grande ABC, a região computou cinco mortes ontem, sendo duas em Santo André, duas em São Bernardo e uma em Mauá.

Desde o início da pandemia, o Diário optou por utilizar apenas as informações enviadas diariamente pelas prefeituras por meio dos boletins epidemiológicos para apurar os indicadores da crise sanitária.

Ontem, além das cinco mortes computadas, as cidades do Grande ABC também relataram 251 novos casos de Covid, sendo 163 em Mauá, 39 em Santo André, 22 em São Bernardo, 19 em Diadema, cinco em São Caetano, dois em Rio Grande da Serra e um em Ribeirão Pires. Com isso, o número de moradores da região infectados com o novo coronavírus chegou a 265.246, sendo que, deste total, 249.692 paceintes estão recuperados.

BRASIL

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, o total de pessoas que contraíram a Covid desde o início da pandemia chegou 21.886.077. Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais de Saúde registraram 5.638 pessoas com a doença. Ontem, o painel de dados do Ministério da Saúde totalizava 21.880.439 casos acumulados. Ainda há 194.161 pacientes em acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro de Covid-19 confirmado.

A soma de pessoas que não resistiram à doença alcançou 609.573. De domingo para segunda-feira, as autoridades de saúde confirmaram 126 novas mortes. Ontem, o total de óbitos apurados pelas autoridades estava em 609.447. Ainda há 2.902 mortes em investigação. Essa situação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi Covid-19 ainda demanda exames e procedimentos posteriores.

O total de brasileiros que tiveram o diagnóstico positivo de Covid confirmado e que já se recuperaram da doença chegou a 21.082.343.