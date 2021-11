Lesionado, Velázquez vira problema para o Santos contra o Red Bull Bragantino

08/11/2021 | 21:15



A zaga do Santos volta a ser motivo de problema para o técnico Fábio Carille escalar a equipe. Após sentir dores na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras no último domingo, o zagueiro Emiliano Velázquez teve lesão constatada e desfalcará o time no jogo desta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Titular no clássico, o defensor uruguaio foi substituído logo aos 5 minutos do segundo tempo por Wagner Leonardo. Velázquez caiu com a mão na parte posterior da coxa esquerda ao tentar impedir um contra-ataque do Palmeiras e precisou ser retirado de maca do campo. Apesar de o time ainda não ter confirmado o tipo de lesão, o jogador santista passou por exames e não atuará na próxima partida.

O zagueiro Kaiky voltou a ser relacionado pelo Santos após ficar três meses fora tratando uma lesão. O atleta passa a ser uma das opções de Fábio Carille para a vaga. Wagner Leonardo, substituto de Velázquez no clássico, é o nome favorito para assumir a posição. Além deles, há também Luiz Felipe, mais um atleta que completou o período de transição física no último mês e está voltando ao time.

No ataque, Diego Tardelli poderá voltar a ser opção para Carille. O experiente jogador desfalcou a equipe da baixada santista no último compromisso por conta de uma virose. Tardelli treinou normalmente na reapresentação desta segunda-feira.

Outro desfalque certo para o próximo jogo é do lateral-direito Madson, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e terá que cumprir suspensão automática. Assim como ocorreu no clássico, Pará poderá ser o substituto na posição. Marcos Guilherme já atuou improvisado no setor e também pode ser opção.

O time santista se reapresentou no CT Rei Pelé na parte da tarde e o elenco foi dividido para diferentes atividades. Os titulares no jogo contra o Palmeiras fizeram apenas um trabalho na academia, enquanto o restante dos jogadores trabalhou com bola. O técnico santista fecha a preparação e define a equipe titular para enfrentar o Red Bull Bragantino após novo treinamento na tarde desta terça-feira.

O Santos teve uma sequência de duas vitórias interrompida no último domingo, o que deixou o time na primeira posição fora da zona de rebaixamento. Com 35 pontos, o time paulista está a cinco de Sport, que tem um jogo a mais, e Juventude, que tem um a menos. Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam na Vila Belmiro nesta quarta, às 19h.