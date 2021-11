Desenvolvimento das cidades e ética

Do Diário do Grande ABC



Aprendemos que essência da civilização é a convivência. Na nossa evolução desenvolvemos meios para solução dos conflitos, definindo regras, expressas em leis que devem por todos ser cumpridas. Essa realidade fica ainda mais visível com crescimento das cidades, em grandes aglomerações que abrigam tantas pessoas, desafiando a humanidade em encontrar soluções para geração de empregos e renda; habitação; meio ambiente; mobilidade; lazer; cultura e, ainda, contenção da violência, respeitando a dignidade. Ao mesmo tempo em que o espaço urbano atrai investimentos, também reúne a cobiça de quem quer agir em busca do lucro sem preocupação com as regras vigentes.



Essa postura, muitas vezes, é aceita por parte da sociedade, que acha que a oferta de produtos e serviços de modo ilegal é aceitável. Em verdade, constatamos que há sim perversão nessa prática relacionada com a ilegalidade, que afeta a todos, invertendo valores e que contamina nossa convivência e gera mais desigualdades.



Em visão mais restrita, é certo que o crescimento do comércio ilegal – distante de qualquer regulamentação – amplia o sentido de conturbação e desordem do espaço urbano e afasta o sentido de pertencimento do cidadão. Áreas como as regiões da Rua 25 de Março e Brás em São Paulo, e outras similares espalhadas pelo Brasil e no mundo, atestam que a proliferação, sem restrições, de camelôs nas calçadas e de ‘shoppings’ com milhares de boxes, sem respeitar normas de segurança, alugados para venda de produtos ilícitos, prejudicam compreensão de respeito ao espaço que é de todos e favorecem ação de verdadeiras organizações criminosas que atuam desde o contrabando, falsificação e distribuição de mercadorias, até tráfico de drogas, roubos e receptação.



Contenção da ocupação não inclusiva é obrigação de autoridades públicas e deve ser organizada de modo sistêmico e sistemático. A cidade de São Paulo tem avançado, de um lado, com ações reiteradas de combate ao comércio ilegal, com apreensão de mais de 3.500 toneladas de produtos e, de outro, incentivando empreendedorismo popular, sem ilegalidade e desenvolvendo intervenções urbanas, devolvendo a ‘urbis’ para a cidadania. Essa postura exige forte compromisso da liderança política, pois a prática criminosa encontra respaldo em extratos da sociedade com grande influência, além da participação da sociedade civil, com apoio a medidas de inclusão, diversidade e racionalização da ocupação do espaço público. Essa postura não encontra, muitas vezes, ressonância. Contudo, se houver reflexão mais profunda, será percebido que desvios de conduta, ao serem normalizados, nos afastam da prosperidade que almejamos.



Edson Luiz Vismona é advogado, presidente do Etco (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial) e do Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade.



PALAVRA DO LEITOR

Marília Mendonça

Dia 5 de novembro de 2021, o dia em que a MPB teve que se curvar à grandiosidade, à luminosidade, à imortalidade da artista Marília Mendonça. ‘Rainha da sofrência’, agora foi você que nos fez sofrer, de uma tristeza sem fim. O Brasil chora, chora, chora.

Eurica Sisman

São Bernardo



Pandemia

A China está escondendo os casos – vide outrora – de pandemia lá existente agora! A Globo vangloria a torcida nos estádios e ainda o comentarista deixa claro que ‘só foram liberados 50%’. E aquela multidão aglomerada! Na Europa todos os dias vem aumentando os casos de Covid! E aqui os nossos governadores esqueceram tudo que bradavam há uns dois meses. Agora, liberaram torcidas e tudo pronto para o Carnaval. Veta o Carnaval, presidente. Será que estão preparando novo fecha tudo e a economia a gente vê depois? Com estas atitudes de liberar tudo, preparem-se para nova pandemia. Quem serão os responsáveis?

Ailton Lima

São Bernardo



À mestra

Saudades infindas da minha amada professora de português, de 1966 a 1971, a competentíssima Iris Bittencourt de Souza, no 2° Ginásio Estadual de Vila Assunção, em Santo André. Não tenho saudades das análises sintáticas e morfológicas, nem da conjugação de verbos. Dona Iris, jamais a esquecerei! Sempre a amei, amo e amarei!

João Paulo de Oliveira

Diadema



Gratuita

O jornalista Júnior Carvalho publicou que o STF (Supremo Tribunal Federal) validou legislação de Diadema que cria assistência judiciária gratuita no município (Cena Política – Política, dia 5). Mas o Poder Judiciário não pode receber os louros como se tivesse praticado grande feito na esfera judicial. Pelo contrário. A discussão da ADFP (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), proposta pela PGR (Procuradoria-Geral da República) referia-se à lei 735, de 23 de novembro de 1983, sancionada pelo falecido prefeito Gilson Menezes. Se o Ministério Público constatou a ilegalidade na lei logo no início de sua entrada em vigor, a mesma rodou gabinetes judiciários por 38 anos até chegar na Suprema Corte. Por outro lado, tem um ponto positivo: os ministros do STF legalizaram o ilegal e, agora, pessoas carentes podem, de fato e de direito, usufruir de assistência judiciária gratuita. E isso não é exclusividade de Diadema. Passa a ter validade em todo o território nacional.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Congresso

Então parte da mídia está preocupada com a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do calote? Mas não é assim que trabalha esse Congresso incompetente e venal? Naquela casa só se aprova o que interessa a eles. Vejam a rapidez com que o fundo eleitoral foi votado. Mas as reformas administrativa e tributária ficam no papel. É preciso acabar com esse toma lá dá cá e só conseguiremos acabar com a corrupção elegendo pessoas que pensam no País e não nos seus projetos políticos. Ou mudamos o Congresso ou o Brasil implode.

Izabel Avallone

Capital



Sistema

A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único estabelece: ‘Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição’. Se observarmos com atenção o nosso sistema eleitoral, podemos afirmar que nossos políticos transformaram esse artigo em mera retórica. Por meio de nefasto sistema que se utiliza de coligações partidárias e quociente eleitoral, transferem o poder, que deveria ser do povo, para partidos políticos. Exemplo disso pode-se notar na Câmara de Santo André, que, sob orientação partidária, aprovou aumentou de 21 para 27 vereadores, mostrando claramente que não estão legislando para o povo e sim para seus respectivos partidos, pois mesmo aqueles que ‘votaram contra’ esse absurdo, mostram-se cúmplices por meio de seu silêncio culposo.

Vanderlei A. Retondo

Santo André